Патрушев обвинил посольство Украины в Таджикистане в вербовке наемников

Украинская дипмиссия вербует наемников в интернациональный легион для участия в боевых действиях против России, утверждает секретарь Совбеза

Николай Патрушев (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил посольство Украины в Таджикистане в том, что оно вербует наемников для участия в боевых действиях против России. Об этом он сказал на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

«Известно также о том, что украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в интернациональный легион, сформированный киевскими властями для ведения боевых действий против России», — утверждает он (цитата по ТАСС).

Согласно Уголовному кодексу Таджикистана, вербовка, обучение, финансирование наемников, как и их использование в вооруженном конфликте или военных действиях, наказываются лишением свободы на срок от пяти до 12 лет. За участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотрено лишение свободы от 12 до 20 лет. Тот же срок грозит за вовлечение граждан Таджикистана и проживающих в стране лиц без гражданства для участия в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств, а также за незаконное участие граждан республики и проживающих там лиц без гражданства в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств.

РБК направил запрос в Министерство иностранных дел Республики Таджикистан.

Ранее Патрушев в интервью «АиФ» заявил, что инструкторы НАТО на территории нескольких стран готовят наемников и диверсантов для участия в операциях против России.

После теракта в «Крокус Сити Холле» секретарь Совбеза на вопрос о том, кто причастен к нападению, ответил: «Конечно, Украина». 3 апреля он еще раз заявил, что «следы ведут к украинским спецслужбам». «Но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США», — сказал Патрушев. Киев отвергает причастность к атаке на «Крокус». Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Патрушев при этом считает, что ИГ и «другие террористические организации создал Вашингтон».

По делу о теракте, жертвами которого стали более 140 человек, проходят 12 человек, в том числе четверо исполнителей. Это граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев и Саидакрами Рачабализода, они арестованы.

Президент Владимир Путин заявлял, что исполнители теракта планировали пересечь границу с Украиной, где для них готовили «окно». СК говорил о «подтвержденных данных» того, что им поступали деньги и криптовалюта с Украины.