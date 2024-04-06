Таджикистан опроверг слова Патрушева о вербовке в посольстве Украины

Патрушев обвинил Украину в наборе добровольцев через посольство в Таджикистане, но МИД республики назвал заявление безосновательным. Душанбе призывало граждан не принимать участия в боях

Фото: Omer Messinger / Getty Images

Заявление секретаря российского Совбеза Николая Патрушева о том, что посольство Украины в Душанбе вербовало наемников, не имеет под собой никаких оснований. Об этом заявили ТАСС в МИД Таджикистана.

«Обратили внимание на распространившееся в информационном пространстве России и других государств заявление секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева о якобы вербовке посольством Украины в Душанбе наемников для участия в боевых действиях против России. Отмечаем, что данное утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований», — сказал пресс-секретарь МИД Таджикистана Шохин Самади.

Патрушев выступил с такими заявлениями два дня назад, 4 апреля. По его словам, украинское посольство набирает людей в интернациональный легион для ведения боевых действий.

Законодательство Украины разрешает принимать в Интернациональный легион только тех иностранных добровольцев, которые находятся на территории Украины на законных основаниях, не имеют судимостей и отвечают другим требованиям для вступления.

Осенью посольство Таджикистана в России предостерегло граждан от участия в боевых действиях, напомнив об уголовной ответственности.

Согласно Уголовному кодексу Таджикистана вербовка, обучение, финансирование наемников, как и их использование в вооруженном конфликте или военных действиях, наказываются лишением свободы на срок от пяти до 12 лет. За участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотрено лишение свободы от 12 до 20 лет. Тот же срок грозит за вовлечение граждан Таджикистана и проживающих в стране лиц без гражданства для участия в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств, а также за незаконное участие граждан республики и проживающих там лиц без гражданства в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств.

Власти Украины объявили о формировании Интернационального легиона в феврале 2022 года, после начала Россией военной операции. В него набирают иностранцев.