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Военная операция на Украине ,  
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Таджикистан опроверг слова Патрушева о вербовке в посольстве Украины

МИД Таджикистана опровергло данные о вербовке посольством Украины добровольцев
Сюжет
Военная операция на Украине
Патрушев обвинил Украину в наборе добровольцев через посольство в Таджикистане, но МИД республики назвал заявление безосновательным. Душанбе призывало граждан не принимать участия в боях
Фото: Omer Messinger / Getty Images
Фото: Omer Messinger / Getty Images

Заявление секретаря российского Совбеза Николая Патрушева о том, что посольство Украины в Душанбе вербовало наемников, не имеет под собой никаких оснований. Об этом заявили ТАСС в МИД Таджикистана.

«Обратили внимание на распространившееся в информационном пространстве России и других государств заявление секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева о якобы вербовке посольством Украины в Душанбе наемников для участия в боевых действиях против России. Отмечаем, что данное утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований», — сказал пресс-секретарь МИД Таджикистана Шохин Самади.

Патрушев выступил с такими заявлениями два дня назад, 4 апреля. По его словам, украинское посольство набирает людей в интернациональный легион для ведения боевых действий.

Законодательство Украины разрешает принимать в Интернациональный легион только тех иностранных добровольцев, которые находятся на территории Украины на законных основаниях, не имеют судимостей и отвечают другим требованиям для вступления.

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Фото:vitaliy.manski / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Осенью посольство Таджикистана в России предостерегло граждан от участия в боевых действиях, напомнив об уголовной ответственности.

Согласно Уголовному кодексу Таджикистана вербовка, обучение, финансирование наемников, как и их использование в вооруженном конфликте или военных действиях, наказываются лишением свободы на срок от пяти до 12 лет. За участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотрено лишение свободы от 12 до 20 лет. Тот же срок грозит за вовлечение граждан Таджикистана и проживающих в стране лиц без гражданства для участия в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств, а также за незаконное участие граждан республики и проживающих там лиц без гражданства в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств.

Власти Украины объявили о формировании Интернационального легиона в феврале 2022 года, после начала Россией военной операции. В него набирают иностранцев.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Таджикистан посольство Украины вербовка добровольцы наемники Николай Патрушев
Николай Патрушев фото

Николай Патрушев

секретарь Совета безопасности России, экс-директор ФСБ
11 июля 1951 года
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