Курганский губернатор сообщил о растаскивании грунта с дамбы на участки

Жители западного района Кургана растаскивали грунт с насыпной дамбы на свои участки, сообщил губернатор Шумков. В городе ожидают рекордный подъем воды в реке за 30 лет, власти призывают к превентивной эвакуации

Фото: silavpravdevshumkov / Telegram

Грунт с дамбы в курганском районе Вороновка, которая защищает местность, во многих местах растаскивался местными жителями для своих участков, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.



«То еще отношение к вопросам безопасности, друзья… Принято решение повысить уровень дамбы и засыпать проезды. Также поручил администрации города проинспектировать другие участки дамбы на предмет возможных прорывов и начинать закрывать проезды и перепуски», — написал он в телеграм-канале.

Район Вороновка расположен на западе Кургана, на берегу реки Тобол.

В Курганской области прогноз по паводку резко ухудшается, сообщал Шумков накануне, 6 апреля. «Так, по Кургану уже ожидается уровень воды выше 9 метров с возможным достижением уровня 1994 года», — указал он и пояснил, что это означает угрозу подтоплений в Вороновке и десятков других сел. Кургана вода достигнет через несколько дней, пиковых значений достигнет через неделю. Он призвал местных жителей нетерять время и эвакуироваться.

«Будем надеяться, что последствия могут быть мягче. Но пусть это станет приятной неожиданностью. А сейчас надо готовиться к худшему. Это стихия», — добавил Шумков.

В Вороновке попросили сельчан срочно уехать. «Объявляется превентивная эвакуация жителей из садоводств в микрорайоне Вороновка. Всем курганцам, проживающим на данной территории в срочном порядке покинуть свои дома», — сообщила мэрия Кургана.

Сложная ситуация с паводком уже сложилась в Оренбургской области. Вечером 5 апреля из-за аномального паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал, на следующий день образовался еще один прорыв. К вечеру 7 апреля уровень воды достиг отметки 864 см, опасной считается отметка 930 см.

В Оренбуржье подтопило свыше 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков, из опасных мест вывезли более 6,1 тыс. человек, примерно 1 тыс. их них находятся в пунктах временного размещения.