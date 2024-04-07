Путин поручил подготовить жителей двух регионов к возможной эвакуации

Путин поручил губернаторам Курганской и Тюменской областей принять меры в связи с возможным подтоплением, призвав объяснить жителям необходимость уехать из зоны риска. Также он поручил главе МВД обеспечить соблюдение правопорядка

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с главами Курганской и Тюменской областей Вадимом Шумковым и Александром Моором и обсудил с ними ситуацию в случае возможного подтопления. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин поручил заранее принять меры в связи с возможной эвакуацией. Он призвал объяснить жителям «необходимость заранее собирать необходимые вещи в случае аномального подъема воды», отметил Песков (цитата по «Интерфаксу»). Кроме того, президент поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву обеспечить соблюдение правопорядка, а также охрану имущества в Курганской и Тюменской областях, где уже началось подтопление.

Перед этим Путин говорил с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером и главой МЧС Александром Куренковым, который утром прилетел в Орск, где прорвало дамбу. Министр рассказал о ситуации в регионе, в том числе о количестве эвакуированных людей. Президент отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования и принятия соответствующих мер в отношении ситуации, которая разворачивается с возможными подтоплениями в Курганской и в Тюменской областях».

4 апреля в Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводков, а три дня спустя ему придали федеральный статус. В Орске, где в зоне подтопления после прорыва дамбы оказалось более 6 тыс. жилых домов, сложилась критическая ситуация, заявил Куренков. В Оренбурге и его окрестностях проводится эвакуация, в Орске спасатели эвакуируют оставшихся из зоны затопления. Уровень воды в Урале поднялся до 856 см в Оренбурге и до 972 см в Орске. При этом в Оренбурге опасной считается отметка 930 см.

Курганский губернатор Шумков 6 апреля в телеграм-канале предупредил об ухудшении прогнозов по паводку в регионе: например, в областном центре ожидается уровень воды выше 9 м «с возможным достижением уровня 1994 года». «Вода в Звериноголовском (село на границе с Казахстаном) расчетно придет через два-три дня, в Курган — через четыре дня, с пиком паводка в Кургане через семь дней от сегодня», — написал глава региона, призвав жителей уезжать из зоны риска.