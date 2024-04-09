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Политика ,  
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В Самарской области подожгли релейный шкаф на железной дороге

В Самарской области подожгли релейный шкаф на железной дороге
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Самарской области подожгли релейный шкаф и шкаф с аккумуляторными батареями на железной дороге. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, поджог произошел 5 апреля на 22 км перегона Жигулевское море — Тольятти, недалеко от станции Тольятти, на однопутном направлении. Диверсия не повлияла на работу железнодорожного транспорта, поезда на участке ходили в штатном режиме, рассказал источник 63.ru.

«Волга Ньюс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что началось расследование по статье о диверсии (ст. 281 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — пожизненное лишения свободы.

Хинштейн сообщил о неразорвавшемся заряде на мосту через Чапаевку
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Фото:Hinshtein / Telegram

Это не первое происшествие на железной дороге в Самарской области. Так, 4 марта на железнодорожном перегоне Звезда — Чапаевск произошла попытка подрыва моста, которая привела к сбою в движении поездов.

Железнодорожный мост через реку Чапаевку был поврежден, а на опоре одной из линий нашли взрывное устройство. Его удалось обезвредить. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о диверсии.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал случившееся терактом. Он отметил, что попытки их совершения на объектах инфраструктуры предпринимались в регионе и ранее.

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Теги
Самарская область железная дорога поджог диверсия
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