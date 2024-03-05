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Движение поездов в Тольятти возобновили после изучения предмета у путей

Движение на перегоне Жигулевское Море — Химзаводская в Тольятти возобновили
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

На перегоне Жигулевское Море — Химзаводская в Тольятти восстановили движение поездов после проверки постороннего предмета, найденного поблизости, сообщила Куйбышевская железная дорога в телеграм-канале. По данным Baza, «посторонним предметом» оказалась лежанка бездомного.

«Специалисты провели обследование постороннего предмета и убедились в безопасности пропуска поездов на перегоне Жигулевское Море — Химзаводская», — уточнили в пресс-службе Куйбышевской ЖД. В результате инцидента были задержаны пассажирский поезд из Москвы в Тольятти, а также две электрички из Самары в Тольятти и обратно. В настоящий момент поезда следуют своими маршрутами.

Baza уточняет, что в лежанке, которую обнаружили специалисты, предположительно, находится предмет, похожий на обогреватель с торчащими из него проводами. На место выехали кинологи с собаками.

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Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Утром 4 марта на железнодорожном перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области произошел взрыв. В пресс-службе Куйбышевской ЖД сообщили, что «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта» на этом перегоне возник сбой в движении поездов.

ФСБ возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса (диверсия). По данным ведомства, железнодорожный мост через реку Чапаевку был поврежден, а на опоре одной из линий нашли взрывное устройство. Его удалось обезвредить.

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Теги
Тольятти Куйбышевская железная дорога Движение поездов
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