Хинштейн сообщил о не разорвавшемся заряде на мосту через Чапаевку
На месте взрыва железнодорожного моста через реку Чапаевку в Самарской области взрывотехники нашли и обезвредили еще одно неразорвавшееся взрывное устройство, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, и депутат от фракции «Единая России» Александр Хинштейн 4 марта в своем телеграм-канале.
Он отметил, что ответственность за эту диверсию уже официально взяла на себя украинская разведка. «Какого-либо серьезного урона инфраструктуре не нанесено, жертв и пострадавших нет», — уточнил Хинштейн.
Чуть раньше в тот же день в Самарской области на железнодорожном перегоне Звезда — Чапаевск произошел взрыв на одном из мостов, сообщили «РИА Новости» в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС). О пострадавших не сообщалось.
По данным телеграм-канала Baza, звук взрыва был слышен около 6:15 утра по местному времени. По словам источников канала, повреждения получили металлоконструкции моста, а также ограждение. Бетонная опора, по предварительным данным, не повреждена.
Затем в РЖД сообщили, что после инцидента задерживаются пять поездов: Москва — Орск (№ 32), Москва — Самара (№ 50 и № 10), Сызрань — Мирная (№ 7574) и Сызрань — Самара (№ 7104).
На Куйбышевской железной дороге сообщили, что в работе дороги произошел сбой в связи с «незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».
13 февраля ФСБ объявила, что предотвратила теракт в Ленинградской области. У мужчины изъяли пять самодельных бомб, которые он, как считают в ФСБ, собирался заложить на трубопроводном узле.
В июле Хинштейн сообщил, что на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самаре произошел взрыв. «По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьезных разрушений, а также пострадавших нет», — написал он.
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