Маршруты поездов в Москву и обратно изменили из-за взрыва под Самарой
Несколько поездов в Москву и обратно проследуют по измененным маршрутам из-за обследования железнодорожной инфраструктуры на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области, сообщила пресс-служба РЖД в телеграм-канале.
«На время обследования железнодорожной инфраструктуры на перегоне Звезда — Чапаевск ряд пассажирских поездов проследует измененным маршрутом», — сказано в сообщении.
В компании пояснили, что поезд № 10 сообщением Москва — Самара отправился через станцию Жигулевск и прибыл в конечный пункт с задержкой на 1 час 47 минут. По тому же пути проследуют поезда:
- № 110 Пенза — Самара,
- № 14 Москва — Челябинск,
- № 131 Орск — Москва,
- № 124 Белгород — Новосибирск.
Поезда № 50 Москва — Самара, № 32 Москва — Орск, № 132 Москва — Орск проследуют через станцию Кинель, добавили в РЖД.
В компании уточнили, что из-за случившегося были отменены две электрички: № 7552 Сызрань — Мирная и № 7557 Мирная — Сызрань. Пассажиров еще одной отправили в пункт назначения на автобусах.
Утром 4 марта единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) региона сообщила о взрыве на железнодорожном перегоне Звезда — Чапаевск. Позднее пресс-служба Куйбышевской железной дороги уточнила, что в работе дороги произошел сбой в связи с «незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Движение поездов на участке дороги, где произошел взрыв, приостановили.
Местное издание 63.ru и телеграм-канал Baza писали о подрыве опоры железнодорожного моста через реку Чапаевку. По данным последнего, звук взрыва был слышен около 6:15 по местному времени (5:15 мск). Канал утверждал, что сработало самодельное взрывное устройство. Собеседники канала «ЧП Самара» в свою очередь сообщили о повреждении металлоконструкций и ограждения моста; бетонная опора, по их информации, не пострадала.
Позднее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что неподалеку от места взрыва нашли и обезвредили еще одно неразорвавшееся взрывное устройство.
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