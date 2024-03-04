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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ завела дело о диверсии после взрыва на железной дороге под Самарой

ФСБ завела уголовное дело о диверсии после взрыва на железной дороге под Самарой
Сюжет
Военная операция на Украине
Обезвреженное взрывное устройство
Обезвреженное взрывное устройство (Фото: Hinshtein / Telegram)

ФСБ завела уголовное дело по статье о диверсии (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК) после инцидента на железнодорожном мосту через реку Чапаевку в Самарской области, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

Максимальное наказание по указанной части статьи — 20 лет лишения свободы.

В ФСБ подтвердили, что мост получил повреждения из-за случившегося. Кроме того, на опоре одной из линий моста было обнаружено взрывное устройство, оно обезврежено, добавили в спецслужбе. Ранее об обнаружении неразорвавшегося заряда у места взрыва писал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

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Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Утром 4 марта единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) Самарской области сообщила о взрыве на железнодорожном перегоне Звезда — Чапаевск. Позднее пресс-служба Куйбышевской железной дороги уточнила, что в работе дороги произошел сбой в связи с «незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Движение поездов на участке дороги приостановили, часть из них задержали, некоторые были перенаправлены по альтернативным маршрутам.

Местное издание 63.ru и телеграм-канал Baza писали о подрыве опоры железнодорожного моста через реку Чапаевку. По данным последнего, звук взрыва был слышен около 6:15 по местному времени (5:15 мск). Канал утверждал, что сработало самодельное взрывное устройство. Собеседники канала «ЧП Самара» в свою очередь сообщили о повреждении металлоконструкций и ограждения моста; бетонная опора, по их информации, не пострадала.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал случившееся терактом, отметив, что попытки их совершения на объектах инфраструктуры предпринимались в регионе и ранее. Он заверил, что область окажет помощь для проведения ремонтных работ.

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Теги
ФСБ уголовное дело Самарская область диверсия
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