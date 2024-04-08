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Потоп в Орске ,  
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Мурашко провел совещание по оказанию медпомощи в регионах с паводками

Сюжет
Потоп в Орске
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Минздрава Михаил Мурашко провел совещание по организации оказания медицинской помощи в регионах со сложной паводковой ситуацией, сообщил журналистам помощник министра Алексей Кузнецов.

«Мурашко провел совещание по организации оказания медицинской помощи в регионах со сложной паводковой обстановкой, с участием руководителей региональных органов управления здравоохранением и службы медицины катастроф», — рассказал Кузнецов.

Совещание прошло в режиме видеоконференции.

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В начале апреля ряд российских регионов столкнулся с паводками. Наиболее тяжелая ситуация в Оренбургской области, где затопило более 10,1 тыс. жилых домов и свыше 18,4 тыс. приусадебных участков. 

После прорыва дамбы в Орске выявили 27 случаев кишечной инфекции, связанных с паводковой ситуацией. По словам министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой, очага заболевания нет и не все случаи подтверждены лабораторно, однако ведомство связывает заболеваемость кишечной инфекцией с паводками. Как минимум восемь жителей Орска заразились норовирусом, выпив воду из-под крана после начала потопа.

Помимо Оренбургской области режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы паводков ввели в Тюменской и Курганской областях. В первом регионе может подняться уровень воды в реках Ишим и Тобол. В Самарской области из зоны подтопления эвакуировали более 800 жителей.

Премьер-министр Михаил Мишустин создал специальную правительственную комиссию для ликвидации последствий паводков. Ее возглавит глава МЧС Александр Куренков, пост его заместителя займет министр природы Александр Козлов. В состав комиссии вошел и Мурашко.

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Теги
Михаил Мурашко медицинская помощь паводки Оренбургская область Тюменская область Самарская область Курганская область
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