Восемь жителей Орска заразились норовирусом после питья воды из-под крана

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Восьмерых жителей Орска госпитализировали с норовирусом после употребления ими воды из-под крана, сообщил минздрав Оренбургской области в телеграм-канале.

«Локально, в районе трех улиц города Орска, 4–5 апреля 2024 года зарегистрирована заболеваемость острыми кишечными инфекциями у жителей среди взрослых и детей школьного возраста. Всего за двое суток за медицинской помощью обратились 18 человек, из них восемь госпитализированы, остальные получают амбулаторное лечение», — сообщили в ведомстве.

Специалисты исследовали биологический материал заболевших и воду, и обнаружили в них норовирус второго типа. Все пациенты употребляли воду из-под крана, выяснили врачи.

Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное, у них проявились рвота и жидкий стул, рассказали в ведомстве.

Норовирус — возбудитель вирусного гастроэнтерита, инфекционного заболевания, поражающего желудочно-кишечный тракт. У больных проявляются такие симптомы, как диарея без крови, рвота и боль в животе. Также могут возникать лихорадка и головные боли. Вирус обычно распространяется фекально-оральным путем, например, через зараженную пищу или воду.

Региональное управление Роспотребнадзора и оперативный медицинский штаб решили остановить подачу воды в дома, в районе, где проживают заболевшие, чтобы не допустить ее потребления населением. Ограничения затрагивают несколько десятков домов, уточнили в минздраве.

Специалисты промоют и продезинфицируют участок водопровода, через который дома снабжают водой, добавили в ведомстве.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу. В результате был затоплен микрорайон Старый город, где она расположена, а также несколько поселков. На затопленных улицах отключили электроснабжение, власти объявили эвакуацию жителей. К середине дня 6 апреля из мест проживания вывезли около 2 тыс. человек.

Прорыв дамбы произошел из-за резкого подъема воды в реках. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пояснил, что сооружение не было рассчитано на такую нагрузку. Следственный комитет завел дело по статьям о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) и нарушении правил безопасности при строительстве (ч. 1 ст. 216 УК).