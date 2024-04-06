 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Восемь жителей Орска заразились норовирусом после питья воды из-под крана

Восьмерых жителей Орска госпитализировали с норовирусом после питья из-под крана
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Восьмерых жителей Орска госпитализировали с норовирусом после употребления ими воды из-под крана, сообщил минздрав Оренбургской области в телеграм-канале.

«Локально, в районе трех улиц города Орска, 4–5 апреля 2024 года зарегистрирована заболеваемость острыми кишечными инфекциями у жителей среди взрослых и детей школьного возраста. Всего за двое суток за медицинской помощью обратились 18 человек, из них восемь госпитализированы, остальные получают амбулаторное лечение», — сообщили в ведомстве.

Специалисты исследовали биологический материал заболевших и воду, и обнаружили в них норовирус второго типа. Все пациенты употребляли воду из-под крана, выяснили врачи.

В Оренбурге не увидели риска «масштабного» затопления новых районов Орска
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное, у них проявились рвота и жидкий стул, рассказали в ведомстве.

Норовирус — возбудитель вирусного гастроэнтерита, инфекционного заболевания, поражающего желудочно-кишечный тракт. У больных проявляются такие симптомы, как диарея без крови, рвота и боль в животе. Также могут возникать лихорадка и головные боли. Вирус обычно распространяется фекально-оральным путем, например, через зараженную пищу или воду.

Региональное управление Роспотребнадзора и оперативный медицинский штаб решили остановить подачу воды в дома, в районе, где проживают заболевшие, чтобы не допустить ее потребления населением. Ограничения затрагивают несколько десятков домов, уточнили в минздраве.

Специалисты промоют и продезинфицируют участок водопровода, через который дома снабжают водой, добавили в ведомстве.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу. В результате был затоплен микрорайон Старый город, где она расположена, а также несколько поселков. На затопленных улицах отключили электроснабжение, власти объявили эвакуацию жителей. К середине дня 6 апреля из мест проживания вывезли около 2 тыс. человек.

Прорыв дамбы произошел из-за резкого подъема воды в реках. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пояснил, что сооружение не было рассчитано на такую нагрузку. Следственный комитет завел дело по статьям о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) и нарушении правил безопасности при строительстве (ч. 1 ст. 216 УК).

Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности

Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото

В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео

В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН

В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов

Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома

Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский

Теги
Оренбургская область наводнение госпитализация вирус город Орск
Материалы по теме
В Оренбурге не увидели риска «масштабного» затопления новых районов Орска
Общество
Губернатор объяснил прорыв дамбы в Орске
Общество
В Орске эвакуировали около 2 тыс. человек после прорыва дамбы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
«Бавария» сенсационно проиграла новичку Бундеслиги, ведя со счетом 2:0 Спорт, 18:41
Владельца прав на трансляцию Олимпиад отправили под домашний арест Спорт, 18:36
«Краснодар» одержал первую победу в году и возглавил РПЛ Спорт, 18:29
Как спасали людей после потопа в Орске. Видео Общество, 18:21
Разведка Украины взяла ответственность за удар по нефтепроводу в Азове Политика, 18:04
Глава офиса президента Украины счел невозможными переговоры с Россией Политика, 17:59
Тарасова оценила идею разрешить делать сальто в фигурном катании Спорт, 17:52
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Таджикистан опроверг слова Патрушева о вербовке в посольстве Украины Политика, 17:39
Восемь жителей Орска заразились норовирусом после питья воды из-под крана Общество, 17:26
РПЛ назвала дату матча ЦСКА — «Спартак» в перенесенном из-за выборов туре Спорт, 17:10
Медведев назвал Макрона и других западных лидеров спонсорами терроризма Политика, 16:56
Путин освободил участников спецоперации от уплаты процентов по кредитам Инвестиции, 16:55
Российский теннисист проиграл в полуфинале турнира в Марокко Спорт, 16:52
Над Белгородской областью сбили дрон Политика, 16:51