Школы Кургана перевели на дистанционное обучение из-за паводка

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Все школы Кургана с 9 апреля переведут на дистанционный режим работы из-за паводка. Об этом сообщила администрация города.

«Это связано с тем, что с 8 апреля началась эвакуация населения с территорий, которые попадают в зону риска подтопления, а также с тем, что в образовательных организациях Кургана в настоящее время разворачиваются пункты временного размещения (ПВР) населения», — объяснила администрация.

Всего в Курганской области из-за подтопления открыли 76 пунктов временного размещения, там находятся 119 человек, сообщило МЧС. Помимо Кургана в зону риска подтопления попали Звериноголовский, Притобольный, Кетовский и Белозерский муниципальные округа. В области уже подтоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автодорог и низководный мост.

В Оренбургской области уровень воды на реке Урал продолжает расти, в Илекском районе он превысил 890 см, добавило МЧС. В регионе эвакуировали более 6,5 тыс. местных жителей. В зоне подтоплений работают свыше 4 тыс. специалистов и почти 850 единиц техники.

МЧС России призвало жителей заблаговременно эвакуироваться из зон возможного подтопления. Отказ от эвакуации ведомство назвало необоснованным риском. «Реально оценить обстановку и спрогнозировать ее развитие могут лишь профессионалы», — подчеркнуло МЧС.

Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал, на следующий день образовался еще один прорыв. В Оренбургской области затоплены более 10,1 тыс. жилых домов и свыше 18,4 тыс. приусадебных участков.

В Курганской области действует режим ЧС регионального значения. В зонах возможного затопления объявили превентивную эвакуацию. Представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, который приехал в Курганскую область, утром 8 апреля заявил, что растет уровень воды в реках, «прогнозы неутешительные».