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Потоп в Орске ,  
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Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий паводков

Мишустин создал правительственную комиссию по паводкам в нескольких регионах
Сюжет
Потоп в Орске
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Премьер-министр Михаил Мишустин создал специальную правительственную комиссию для ликвидации последствий паводков в ряде российских регионов, сообщило правительство в телеграм-канале.

Соответствующее поручение ранее дал президент Владимир Путин.

Комиссию возглавит министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков, пост его заместителя займет глава Минприроды Александр Козлов.

В состав комиссии также вошли главы Минздрава Михаил Мурашко, Ростехнадзора Александр Трембицкий, Росгидромета Игорь Шумаков, Роспотребнадзора Анна Попова, Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, Росводресурсов Дмитрий Кириллов, а также Росрезерва Дмитрий Гогин.

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Фото:Google Maps

Несколько российских регионов в начале апреля столкнулись с паводками. Наиболее тяжелая ситуация в Оренбургской области — там в нескольких местах прорвало насыпную дамбу на реке Урал. К утру 8 апреля регионе остаются подтопленными более 10,1 тыс. жилых домов и свыше 18,4 тыс. приусадебных участков.

Режим ЧС из-за угрозы паводков ввели в Тюменской области, где может подняться уровень воды в реках Ишим и Тобол. Режим повышенной готовности действует в Курганской области. В Самарской области накануне, 7 апреля, из зоны подтопления эвакуировали более 800 жителей.

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Михаил Мишустин Александр Куренков паводки комиссия
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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