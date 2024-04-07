В Самарской области эвакуировали более 800 человек из зоны паводка
В Самарской области спасатели эвакуировали 816 человек, в том числе 159 детей, из зоны подтопления, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
В четырех пунктах временного размещения находятся 62 человека, включая 16 детей, добавили в ведомстве.
«В целом по региону наблюдается положительная динамика. За сутки вода ушла из 166 домов и 185 приусадебных участков», — говорится в публикации.
Подтопленными на территории региона остаются 313 жилых домов, более 1 тыс. приусадебных участков и семь низководных мостов. С двумя населенными пунктами нет транспортного сообщения.
Паводок в Самарской области начался 4 апреля. Изначально режим ЧС ввели только в Большеглушицком районе, на следующий день он распространился и на Волжский. Правительство пообещало материальную поддержку в размере 10 тыс. руб. тем, чьи дома пострадали от паводка.
Наиболее тяжелая ситуация складывается в Оренбургской области — там действует режим ЧС федерального характера. В Орске 5 апреля из-за обильного паводка прорвало дамбу на реке Урал, на следующий день образовался еще один прорыв — у улицы Борисоглебской. Под угрозой наводнения находятся также жители Курганской и Тюменской областей.
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