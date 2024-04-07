Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на удары по ЗАЭС
Мировое сообщество должно отреагировать на удары Украины по Запорожской АЭС, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале.
«Мировое сообщество обязано осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима», — написала она. Захарова отметила необходимость реакции глав США, Франции и Германии — президентов Джо Байдена и Эмманюэля Макрона, а также канцлера Олафа Шольца.
ВСУ 7 апреля атаковали два дрона-камикадзе: один из них рухнул в районе столовой, повреждения получил грузовик, доставлявший продукты, второй — упал возле грузового порта. Позднее они нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС. В «Росатоме» сообщили о трех пострадавших сотрудниках станции.
Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси призвал воздержаться от действий, угрожающих Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС расположена недалеко от Энергодара. Это крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. С начала военных действий на Украине она находится под контролем российских военных, а после присоединения Запорожской области к России ее передали в собственность государства.
Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах объекта.
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