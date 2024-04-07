Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на удары по ЗАЭС

Захарова: мировое сообщество должно отреагировать на удары по Запорожской АЭС

Мария Захарова (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Мировое сообщество должно отреагировать на удары Украины по Запорожской АЭС, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале.

«Мировое сообщество обязано осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима», — написала она. Захарова отметила необходимость реакции глав США, Франции и Германии — президентов Джо Байдена и Эмманюэля Макрона, а также канцлера Олафа Шольца.

ВСУ 7 апреля атаковали два дрона-камикадзе: один из них рухнул в районе столовой, повреждения получил грузовик, доставлявший продукты, второй — упал возле грузового порта. Позднее они нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС. В «Росатоме» сообщили о трех пострадавших сотрудниках станции.

Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси призвал воздержаться от действий, угрожающих Запорожской АЭС.