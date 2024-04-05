На Запорожской АЭС сообщили об атаке украинских дронов
Украинские дроны атаковали Запорожскую АЭС в районе грузового порта и азотно-кислородной станции, сообщает пресс-служба станции.
«Сегодня зафиксированы прилеты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2 Запорожской АЭС», — говорится в публикации. В пресс-службе отметили, что повреждений критической инфраструктуры и нарушения работы станции нет.
Запорожская АЭС расположена в Энергодаре Запорожской области. Станция находится под контролем российских военных с февраля 2022 года.
После присоединения региона к России в результате референдума осенью того же года президент Владимир Путин подписал указ о передаче электростанции в собственность государства.
Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах объекта.
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