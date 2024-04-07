Глава МАГАТЭ призвал воздержаться от действий, угрожающих Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергетике проинформировано о взрыве беспилотника на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба организации в Х.
«Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность», — цитирует агентство слова главы Рафаэля Гросси.
В пять принципов входят:
- запрет на ведение огня с территории и в сторону АЭС, ее реакторов, персонала и хранилищ отработанного топлива;
- отказ от использования станции как склада или базы для тяжелого вооружения и места дислокации военных;
- избежание создания риска для нарушения внешнего электроснабжения АЭС;
- защита от атак и актов саботажа на системы и структуры обеспечения безопасности станции;
- отказ от действий, подрывающих эти принципы.
Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщила об ударе ВСУ по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС. По ее данным, пострадавших и повреждений нет. Двумя часами ранее станцию атаковали два дрона-камикадзе: один из них рухнул в районе столовой, повреждения получил грузовик, доставлявший продукты, второй — упал возле грузового порта. Позже в «Росатоме» сообщили, что при ударах по станции пострадали три сотрудника ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена в Энергодаре Запорожской области. Станция находится под контролем российских военных с февраля 2022 года. После присоединения региона к России в результате референдума осенью того же года президент Владимир Путин подписал указ о передаче электростанции в собственность государства.
Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах объекта.
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