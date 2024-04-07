«Орскнефтеоргсинтез» приостановит работу Орского НПЗ из-за аномальных паводков, сообщили РБК в пресс-службе компании. Годовая мощность Орского НПЗ составляет 6 млн тонн нефтепродуктов, это один из крупнейших НПЗ России

Фото: orsknefteorgsintez / Telegram

Работу Орского НПЗ приостановили из-за паводка во избежание экологических рисков, сообщили РБК в пресс-службе компании «Орскнефтеоргсинтез».

«В связи с аномальным паводком во избежание экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной в первую очередь с безопасностью труда на производстве, работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена», — говорится в сообщении.

Орский НПЗ — крупнейший актив «ФортеИнвеста», в предприятие входят порядка 30 производственных объектов. Производственная мощность завода составляет 6 млн тонн нефтепродуктов. Это единственный НПЗ Оренбуржья и один из крупнейших в России. Он расположен в Октябрьском районе на северо-востоке Орска.

Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал. Жителей ряда районов эвакуировали. Спустя день образовался еще один прорыв дамбы — у улицы Борисоглебской.

В МЧС оценили ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. «По наихудшему сценарию развития паводковой обстановки в Орске в районе подтопления находится 6644 жилых дома», — уточняли ранее сегодня в министерстве. В городе эвакуировали 1164 человека, в том числе 336 детей. Власти развернули 11 пунктов временного размещения вместимостью 8087 мест, на всех объектах организовано дежурство врачей.