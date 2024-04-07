Как выглядит Орск после прорыва дамбы и затопления жилых домов ночью

Из-за прорыва дамбы в Орске затопило более 6,6 тыс. домов, по всей области подтоплены более 10,1 тыс. жилых домов. Спасатели продолжают эвакуацию жителей. По последним данным, эвакуировано свыше 6,1 тыс. человек