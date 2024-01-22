 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Apple оплатила выписанный ФАС штраф на 1,2 млрд руб.

ФАС: Apple заплатила штраф на 1,2 млрд руб. за злоупотребления на рынке
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Американская компания Apple оплатила штраф на 1,17 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением на рынке приложений, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Деньги компания перечислила 19 января, они уже поступили в бюджет, отметили в ФАС.

Регулятор признал Apple нарушившей антимонопольное законодательство в России летом 2022 года. Компания требовала, чтобы разработчики приложений удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы для оплаты за пределами App Store, а также запрещала информировать клиентов об альтернативных способах оплаты.

Эти действия ФАС сочла злоупотреблением доминирующим положением на рынке приложений. Apple не устранила нарушения после предупреждения, после чего было возбуждено антимонопольное дело. В январе 2023 года ФАС оштрафовала американскую компанию на 1,1 млрд руб. Суд в конце прошлого года признал решение регулятора законным.

Bloomberg сообщил о риске штрафа для Apple в ЕС из-за правил App Store
Технологии и медиа
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Материал дополняется.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ФАС штраф Apple антимонопольное законодательство
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 95,89 (-0,5) Инвестиции, 16:51 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 87,97 (-0,62) Инвестиции, 16:51
Бывший тренер «Зенита» Петржела обвинил Радимова во лжи Спорт, 17:47
Житель Белгородской области получил контузию при атаке дрона Политика, 17:46
Верховный суд ликвидировал ИА «Хакасия» Политика, 17:39
Кандидат в президенты предложил снова переименовать Петербург и Волгоград Политика, 17:34
Кадры задержания Блиновской в зале суда Общество, 17:30
«Королева марафонов». Кто такая Елена Блиновская, которая должна ₽1 млрд Life, 17:25
СМА – не приговор: как полноценно жить с генетическим заболеванием Специальный проект, 17:17
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Следственный комитет возбудил дело после убийства россиянок в Турции Общество, 17:16
Дочь Валентины Талызиной опровергла сообщения о госпитализации актрисы Общество, 17:08
В Севастополе объявили два выходных из-за отключения воды Общество, 17:04
Капризов назвал причину неудачной игры в начале сезона НХЛ Спорт, 17:03
Суд отправил Елену Блиновскую в СИЗО Общество, 17:01
ГК «Галс-Девелопмент» подвела итоги за 30 лет работы Пресс-релиз, 16:59
Apple оплатила выписанный ФАС штраф на 1,2 млрд руб. Политика, 16:57