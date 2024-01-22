Apple оплатила выписанный ФАС штраф на 1,2 млрд руб.

ФАС: Apple заплатила штраф на 1,2 млрд руб. за злоупотребления на рынке

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Американская компания Apple оплатила штраф на 1,17 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением на рынке приложений, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Деньги компания перечислила 19 января, они уже поступили в бюджет, отметили в ФАС.

Регулятор признал Apple нарушившей антимонопольное законодательство в России летом 2022 года. Компания требовала, чтобы разработчики приложений удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы для оплаты за пределами App Store, а также запрещала информировать клиентов об альтернативных способах оплаты.

Эти действия ФАС сочла злоупотреблением доминирующим положением на рынке приложений. Apple не устранила нарушения после предупреждения, после чего было возбуждено антимонопольное дело. В январе 2023 года ФАС оштрафовала американскую компанию на 1,1 млрд руб. Суд в конце прошлого года признал решение регулятора законным.

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