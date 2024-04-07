В Ростовской области упал беспилотник

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Беспилотник самолетного типа без взрывных устройств упал в Матвееве Кургане Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

«Сегодня днем в Матвееве Кургане произошло падение БПЛА самолетного типа. На борту взрывных устройств не обнаружено», — сказали там.

Поселок Матвеев Курган расположен в юго-западной части Ростовской области. Он находится в 45 км от Таганрога и в 90 км от Ростова-на-Дону, граничит с ДНР.

Ранее, 5 апреля, губернатор Василий Голубев сообщил, что восемь человек пострадали при взрыве дрона, упавшего рядом с аэродромом в Морозовском районе. Он уточнил, что это произошло в момент обследования аппарата.

Минобороны отчиталась об уничтожении 44 беспилотников над Ростовской областью в ночь на 5 апреля. По словам главы региона, в результате атаки была повреждена электроподстанция, без света остались около 600 жителей региона.