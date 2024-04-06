В Ростовской области назвали фейком данные ГУР об ударе по нефтепроводу в Азове

Власти Ростовской области опровергли удар Украины по нефтепроводу в Азове

Азовский морской порт (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Информация о подрыве нефтепровода близ города Азов в Ростовской области, ранее распространенная Главным управлением разведки (ГУР) Украины не соответствует действительности, заявили «РБК Ростов» в пресс-службе регионального правительства.

ГУР Украины 6 апреля сообщило, что ночью под Азовом был подорван нефтепровод. Ведомство показало шестисекундный ролик, снятый в ночное время, где почти ничего не видно. На четвертой секунде видео раздается одиночный взрыв, видна небольшая вспышка света, после этого запись обрывается. Место атаки по ней распознать невозможно.

«Эта информация не соответствует действительности и является фейком», — заявили в пресс-службе.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев об атаке также не сообщал.

Украина усилила атаки на российские топливные объекты в последние недели, только за март произошло около десятка подобных случаев.

США просили Украину прекратить атаковать нефтяные объекты, в Киеве подчеркнули, что никто не может влиять на выбор целей.