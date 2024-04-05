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Общество ,  
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Восемь человек пострадали при обследовании дрона в Ростовской области

Голубев: при взрыве дрона рядом с аэродромом пострадали восемь человек
Пострадавшие проводили следственные действия на месте падения дрона недалеко от аэродрома, сообщил ростовский губернатор. По данным Минобороны, над регионом ночью сбили 44 беспилотника
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Восемь человек получили ранения при взрыве беспилотника, упавшего рядом с аэродромом в Морозовском районе Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев.

«Они проводили следственные действия на месте падения беспилотников. Раненные доставлены в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. В Морозовск направлены дополнительные бригады медиков», — написал Голубев в телеграм-канале.

В 3 км к юго-западу от города Морозовска находится одноименный военный аэродром. Там базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк, который относится к 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

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Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

По данным Минобороны, в ночь на 5 апреля ПВО сбила над Ростовской областью 44 беспилотника. Голубев сообщал, что повреждена линия электропередачи, из-за чего без электричества оставались 600 жителей, а в одном из многоквартирных домов выбило окна. Пострадавших, по словам Голубева, не было.

Всего над российскими регионами минувшей ночью сбили 53 дрона.

Материал дополняется.

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Теги
Ростовская область аэродром дроны беспилотники Василий Голубев
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