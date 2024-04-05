Губернатор рассказал о последствиях ночной атаки на Ростовскую область
Из-за повреждения линии электропередачи в результате ночной атаки беспилотников около 600 жителей Ростовской области остались без света, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале. В результате атаки была повреждена электроподстанция.
«Из-за повреждения ЛЭП без энергоснабжения на утро оставались около 600 жителей», — написал он. По его словам, подстанции нанесен незначительный ущерб. Аварийные бригады завершают ремонтные работы.
В результате атаки никто не пострадал, добавил глава региона. В нескольких квартирах многоэтажки выбило окна, в частном домовладении повреждения получили ограждение и хозпостройки.
«Жителям будет оказана помощь в восстановлении имущества», — подчеркнул он.
Около 1:30 мск 5 апреля средства ПВО сбили более 40 целей над Морозовским районом Ростовской области, сообщил Голубев.
Минобороны позднее уточнило, что над регионом сбили 44 дрона. Еще шесть беспилотников сбили над Краснодарским краем и по одному над Саратовской, Курской и Белгородской областями, добавили в ведомстве.
Морозовский район находится на востоке Ростовской области. Районный центр — город Морозовск, население — около 36 тыс. человек. В 3 км к юго-западу от Морозовска расположен действующий военный аэродром.
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