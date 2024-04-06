Вильфанд: уровень воды превышает опасную отметку в более чем 30 регионах России

Вильфанд сообщил об опасном уровне воды более чем в 30 регионах России

Уровень воды в реках более чем в 30 российских регионах превышает «опасную отметку», сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«До середины следующей недели в центре европейской России сложная ситуация. Практически все субъекты Центрального федерального округа (ЦФО. — РБК) сейчас на грани — сложное половодье», — сказал он.

Высокая угроза паводков связана с рекордными температурными показателями в начале апреля, из-за которых снег растаял очень быстро, пояснил Вильфанд. В конце марта синоптик отмечал, что на большей части европейской территории России температура в апреле будет выше нормы.

По данным прогностической карты на сайте Гидрометцентра, оранжевый уровень опасности из-за паводков действует в восьми регионах ЦФО.

4 апреля в Вологодской области произошел самый обильный паводок почти за 60 лет. Власти сообщили, что такого притока воды не было с 1966 года. В рабочем поселке Кадуй затопило 43 придомовые территории.

На следующий день, 5 апреля, несколько населенных пунктов подтопило в Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер рассказал о повреждении объектов инфраструктуры, в том числе газовых сетей и водовода, также затопило скважины с питьевой водой. В городе Троицк полностью смыло набережную — вода унесла пирсы, скамейки, лежаки, фонари, смотровую вышку, а также подвесной мост.

В Оренбургской области из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в результате около 600 домов оказались подтоплены. Жителей города эвакуируют. Власти предупредили, что весь жилой сектор в районе, где произошел прорыв, будет затоплен из-за паводка и поступления воды из реки Урал.