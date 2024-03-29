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Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в апреле

Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в европейской части России в апреле

На большей части европейской территории России температура в апреле будет выше нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он уточнил, что речь идет о Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Уральском федеральном округе. На севере Урала и Сибири температура воздуха будет около или чуть ниже нормы, а на Камчатке, в Хабаровском крае и Приморье — выше нормы, отметил синоптик.

Что касается осадков, то превышение нормы, по словам Вильфанда, ожидается в северных регионах Северо-Западного федерального округа — в Карелии, Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Такой же прогноз для юга Приволжского федерального округа, юго-запада Сибирского федерального округа, Хабаровского края, центральных районов Красноярского края и запада Якутии.

Дефицит осадков возможен в Южном федеральном округе, на севере Якутии, на Чукотке, в Забайкалье, Амурской области, заключил синоптик.

Вильфанд пообещал москвичам потепление до 15 градусов на выходных
Общество
Фото:Сергей Булкин / Global Look Press

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал потепление в Москве до плюс 20 градусов. Сильное потепление начнется в субботу 30 марта — до плюс 10–15 градусов, в воскресенье 31 марта максимальная температура повысится до плюс 12–17 градусов, местами до 20 градусов тепла, сообщил синоптик.

Вильфанд тоже говорил о потеплении в Москве на выходных 30–31 марта. По его прогнозам, дневная температура воздуха приблизится к плюс 15 градусам.

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