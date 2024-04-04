Вологодский губернатор Филимонов: приток воды стал крупнейшим с 1966 года

В Вологодской области начался самый обильный паводок почти за 60 лет

Лед тронулся в реках Вологодской области раньше обычного, затоплены дома в поселке Кадуй, откуда эвакуировали 22 человека. Местные власти отмечают, что вода продолжает прибывать

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В Вологодской области сложилась напряженная ситуация из-за подтопления, такого притока воды не было с 1966 года, сообщил в телеграм-канале врио губернатора Георгий Филимонов.

В рабочем поселке Кадуй затопило 43 придомовые территории и несколько подвалов, всего эвакуировано 22 человека, из них 17 — из социальной гостиницы. Спасатели и сотрудники других экстренных служб обследуют дома и дороги, заявил Филимонов. Как отметила глава Кадуя Светлана Грачева, вода продолжает прибывать.

«Осмотрели ситуацию в руслах рек Сухона и Северная Двина. В связи с возможной угрозой подтопления проводим необходимые профилактические мероприятия: разрезание льда, чернение льда и взрывные работы. Сегодня же проведу [заседание оперативного] штаба», — отметил губернатор.

Паводки в регионе начались раньше обычного, лед тронулся. По оценке МЧС на начало апреля, в зоне риска подтоплений находятся 19 муниципалитетов, специалисты взрывами помогают расчистить наиболее заторенные места.

Паводок произошел и в Оренбургской области, там введен режим чрезвычайной ситуации.