В Вологодской области начался самый обильный паводок почти за 60 лет
В Вологодской области сложилась напряженная ситуация из-за подтопления, такого притока воды не было с 1966 года, сообщил в телеграм-канале врио губернатора Георгий Филимонов.
В рабочем поселке Кадуй затопило 43 придомовые территории и несколько подвалов, всего эвакуировано 22 человека, из них 17 — из социальной гостиницы. Спасатели и сотрудники других экстренных служб обследуют дома и дороги, заявил Филимонов. Как отметила глава Кадуя Светлана Грачева, вода продолжает прибывать.
«Осмотрели ситуацию в руслах рек Сухона и Северная Двина. В связи с возможной угрозой подтопления проводим необходимые профилактические мероприятия: разрезание льда, чернение льда и взрывные работы. Сегодня же проведу [заседание оперативного] штаба», — отметил губернатор.
Паводки в регионе начались раньше обычного, лед тронулся. По оценке МЧС на начало апреля, в зоне риска подтоплений находятся 19 муниципалитетов, специалисты взрывами помогают расчистить наиболее заторенные места.
Паводок произошел и в Оренбургской области, там введен режим чрезвычайной ситуации.
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