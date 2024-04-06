МЧС назвало число подтопленных домов после прорыва дамбы в Орске

МЧС: после прорыва дамбы в Орске подтоплены 600 домов на девяти улицах

После прорыва городской дамбы оказались подтоплены около 600 домов на девяти улицах, при этом вода продолжает прибывать. Власти города предупреждали, что будет затоплен весь жилой сектор района, в котором произошел прорыв

В Орске Оренбургской области в результате прорыва дамбы оказались подтоплены порядка 600 домов на девяти улицах, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«Вода продолжает прибывать в старую часть города Орска, где расположен преимущественно частный сектор», — рассказали в ведомстве.

Ранее местная администрация сообщила, что весь жилой сектор Старого города, где произошел прорыв, будет затоплен из-за паводка и поступления воды из реки Урал. На другие районы подтопление не распространяется.

В городе уже обесточили подтопленные электросетевые объекты.

Эвакуация жителей продолжается, спасатели вывозят людей на плавучих средствах. Их размещают в нескольких школах, где организовано питание и спальные места, а также работают медики. По последним данным, в пунктах временного размещения находятся 235 человек, в том числе 73 ребенка.

На месте прорыва работают более 530 специалистов, задействованы 125 единиц техники и 75 плавучих средств. К работам также были привлечены 33 самосвала, которые возят землю для засыпки прорыва.

Вечером 5 апреля в Орске объявили эвакуацию из-за угрозы прорыва дамбы. На ней обнаружили две течи, одну засыпали, однако дамбу все же прорвало. Власти заявили, что в зону затопления попадают более 4,2 тыс. домов и почти 11 тыс. человек.

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В Оренбургской области 4 апреля ввели режим ЧС из-за паводков, которые начались в конце марта. Ранее шла эвакуация подтопленных сел и поселков, теперь эвакуироваться просят и жителей Оренбурга, расположенного вниз по течению Урала.