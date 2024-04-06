МЧС назвало число подтопленных домов после прорыва дамбы в Орске
В Орске Оренбургской области в результате прорыва дамбы оказались подтоплены порядка 600 домов на девяти улицах, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
«Вода продолжает прибывать в старую часть города Орска, где расположен преимущественно частный сектор», — рассказали в ведомстве.
Ранее местная администрация сообщила, что весь жилой сектор Старого города, где произошел прорыв, будет затоплен из-за паводка и поступления воды из реки Урал. На другие районы подтопление не распространяется.
В городе уже обесточили подтопленные электросетевые объекты.
Эвакуация жителей продолжается, спасатели вывозят людей на плавучих средствах. Их размещают в нескольких школах, где организовано питание и спальные места, а также работают медики. По последним данным, в пунктах временного размещения находятся 235 человек, в том числе 73 ребенка.
На месте прорыва работают более 530 специалистов, задействованы 125 единиц техники и 75 плавучих средств. К работам также были привлечены 33 самосвала, которые возят землю для засыпки прорыва.
Вечером 5 апреля в Орске объявили эвакуацию из-за угрозы прорыва дамбы. На ней обнаружили две течи, одну засыпали, однако дамбу все же прорвало. Власти заявили, что в зону затопления попадают более 4,2 тыс. домов и почти 11 тыс. человек.
В Оренбургской области 4 апреля ввели режим ЧС из-за паводков, которые начались в конце марта. Ранее шла эвакуация подтопленных сел и поселков, теперь эвакуироваться просят и жителей Оренбурга, расположенного вниз по течению Урала.
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