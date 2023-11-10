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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Ереване отменили «Артдокфест» после поста Манского о поездке в Баку

В Армении отменили фестиваль «Артдокфест» из-за поста Манского про Азербайджан
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Президент фестиваля "Артдокфест" Манский заявил, что был впечатлен празднованием дня победы в Азербайджане по случаю окончания Второй Карабахской войны. Позже он удалил пост и признал, что его слова могли воспринять как одобрение
Виталий&nbsp;Манский
Виталий Манский (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Ереванский государственный институт театра и кино отменил проведение фестиваля «Эхо артдокфеста» из-за публикации президента фестиваля, режиссера-документалиста Виталия Манского (признан иностранным агентом) о его поездке в Баку. Сообщение опубликовано на странице института в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

«После последнего поста председателя фестиваля «Артдокфест» в Facebook, режиссера Виталия Манского, Ереванский государственный институт театра и кино решил отменить фестиваль 23-26 ноября», — говорится в сообщении.

Манский в своем Facebook написал, что второй раз попал на день победы в Баку (государственный праздник в Азербайджане 8 ноября, приуроченный к окончанию Второй Карабахской войны). «Первый настолько впечатлил, что теперь приехал снять празднества и вокруг них для нового фильма», — заявил режиссер.

Позднее Манский удалил пост, объяснив, что ему «позвонили друзья из Еревана», которые сказали, что текст про поездку в Баку многими в Армении «понят не так». «Действительно, слово «впечатлен» могло быть прочитано как одобрение. Но оно значит, что на меня увиденное в Баку произвело сильное эмоциональное впечатление. И увиденное убеждает, что война не окончена, несмотря ни на какие Дни Победы. И для Армении, которая находится в таком соседстве, будущее не перестает быть трагичным. С любовью ко всем вам и каждому из вас», — отметил режиссер.

Он также сообщил, что в Баку проходили съемки эпизода «для большого антивоенного фильма, который снимается в разных странах мира». манский отметил, что азербайджанские власти не приглашали его, ничего не оплачивали, а съемки проходили «с немалыми сложностями». Режиссер пообещал приехать в Ереван и продолжить «тяжелый разговор о мире, который обречен на войну».

«Эхо Артдокфеста» в Ереване было запланировано на 23-26 ноября, было указано на сайте фестиваля (сейчас страница мероприятия уже недоступна). К показу готовили восемь фильмов, в том числе «Восточный фронт» (Манский — один из режиссеров), а также «Нинины дети» (режиссер Эдуард Геворкян) об армянских участниках Второй Карабахской войны.

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В сентябре Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, в результате которой власти непризнанной республики капитулировали и согласились на переговоры о реинтеграции региона. Ереван не стал вмешиваться в ситуацию, большая часть армян Карабаха (свыше 100 тыс.) покинули его и перебрались в Армению. В октябре президент Азербайджана Ильхман Алиев заявил, что тема Нагорного Карабаха окончательно закрыта. 8 ноября в Ханкенди (армянское название — Степанакерт) азербайджанские власти провели военный парад.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Виталий Манский Артдокфест Ереван Армения Азербайджан
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