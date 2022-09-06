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Виталия Манского объявили в розыск

Ранее на него завели дело о клевете по заявлению Никиты Михалкова из-за слов о воровстве на Московском международном кинофестивале. Последние несколько лет Манский живет в Риге

МВД объявило в розыск режиссера Виталия Манского, следует из базы данных на сайте ведомства.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России и обратился за комментарием к Виталию Манскому.

Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила, что режиссер Никита Михалков обвинил Манского в клевете. Он написал заявление в полицию, там завели дело по ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета в публичном выступлении, максимальный срок лишения свободы — два года, штраф — до 1 млн руб.).

Поводом стали слова Манского о том, что на Московском международном кинофестивале (ММКФ), президентом которого является Михалков, «воруется» не менее 85% бюджета. Об этом режиссер заявил в интервью каналу «Осторожно: Собчак».

Собчак вызвали в полицию после интервью с Манским о Михалкове
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Виталий Манский и Ксения Собчак

Позже, комментируя заведенное против него дело, Манский сказал, что не живет в России и не согласен с происходящим в стране. «Но вы посмотрите сами на его фестиваль: ММКФ исключили из продюсерской ассоциации, на него никто из видных деятелей не приезжает, бойкотируют основные единодержавные, никто в мире о нем не пишет. При этом, бюджеты на него выделяются огромные», — утверждал он.

Режиссер также назвал в числе мероприятий, которые, по его мнению, существуют «лишь для того, чтобы освоить деньги», Международный фестиваль спортивного кино «Красногорский» и военно-патриотический фестиваль «Волоколамский рубеж».

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Адвокат Михалкова Павел Астахов утверждал, что все, кого упомянул Манский, обратились в полицию.

Виталий Манский — российский и латвийский режиссер и продюсер документального кино. Он является президентом международного фестиваля авторского документального кино «Артдокфест» и Национальной премии в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь».

Режиссер входит в число членов Российских телеакадемий «Ника» и ТЭФИ. В 2013 году получил приз «За лучшую режиссуру» кинофестиваля «Кинотавр», а также приз «За лучший документальный фильм» на 48-м Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Несколько лет назад Манский переехал в Латвию и сейчас живет в Риге.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
При участии
Алена Прохоренко
Виталий Манский Никита Михалков розыск МВД уголовное дело
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