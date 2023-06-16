Минюст признал иноагентами Виталия Манского и Льва Шлосберга

В список также попали экономист Сергей Алексашенко, журналистки Юлия Парамонова и Светлана Прокопьева, Фонд «Свободная Якутия» и портал «Весьма»

Виталий Манский (Фото: Александр Мурашкин / ТАСС)

Минюст признал иноагентами режиссера Виталия Манского и политика Льва Шлосберга. Об этом сообщается на сайте министерства.

В ноябре прошлого года МВД объявило Манского в розыск. До этого против него было возбуждено уголовное дело о клевете по заявлению режиссера Никиты Михалкова из-за слов о воровстве на Московском международном кинофестивале. Последние несколько лет Манский живет в Риге.

«Буду жить, как жил. Обжаловать решение Минюста не планирую», — сообщил РБК Манский.

В мае прошлого года главу псковского отделения партии «Яблоко» Шлосберга дважды за месяц оштрафовали по статье о дискредитации российских военных.

Шлосберг в разговоре с РБК сказал, что находится «у себя на родине» и не планирует «совершенно ничего менять в своей жизни». Решения Минюста об иноагентах он назвал «глубокой патологией российского государства». «У меня нет решения Минюста, у меня нет никаких документов Министерства юстиции. Когда министерство соизволит прислать документ, я и мои помощники оценим этот документ. В зависимости от того, что мы увидим, будем принимать решение [обжаловать или нет]. Я не вижу никаких оснований принимать решение без документа», — добавил политик.

В реестр также попали:

экономист, бывший замминистра финансов и первый зампред правления ЦБ России (в 1995–1998 годах) Сергей Алексашенко;

журналистка «Север.Реалии» (портал был признан иноагентом в 2019 году) Юлия Парамонова;

журналистка этого же издания Светлана Прокопьева;

Фонд «Свободная Якутия» — антивоенное движение;

независимый информационный портал «Весьма», пишущий о событиях на Дальнем Востоке и России.

Манский попал в список иноагентов за то, что, в частности, выступал против военных действий на Украине, заявлял о поддержке Киева, негативно высказывался россиянах, а также отождествлял страну с нацистской Германией, говорится в сообщении Минюста.

Шлосберг также выступал против российской военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей, утверждают в министерстве.

Алексашенко, как считают в Минюсте, распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей, «участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ». Живет за границей.

Алексашенко сообщил РБК, что уведомлений от Минюста не получал, по какой причине его внесли в реестр, ему неизвестно. Обжаловать решение Минюста и маркировать материалы он не планирует, добавил Алексашенко.

Парамонову Минюст признал иноагентом за то, что она выступала против военных действий на Украине, а также за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а Прокопьева, заявили в ведомстве, получала поддержку из-за рубежа, распространяла материалы признанных иноагентами, а также выступала против российских действий на Украине. Проживает за пределами страны.

«Уведомления от Минюста я не получала. Для меня это стало неожиданностью, как, наверно, для всех практически фигурантов этого списка. Мне известно, по какой причине [меня внесли в список иноагентов] — потому что я уже много лет работаю на СМИ-иноагенте «Радио Свобода» и региональном проекте «Север.Реалии». Работаю открыто под своей фамилией, ничего не скрываю», — рассказала Парамонова РБК. Она не будет оспаривать решение, так как не видит в этом смысла. «Маркировать материалы, думаю, придется, потому что я периодически бываю в России. Не хочется лишних проблем, штрафов и т.д. Буду соблюдать требования российского законодательства, я же гражданкой России пока остаюсь», — добавила журналистка.

«Полагаю, что фриланс на «Радио Свобода» — это достаточный для Минюста повод. Меру я эту расцениваю как дискриминационную. Это мелочный государственный садизм — стремление сделать жизнь гражданина неудобной, неприятной и опасной без каких-либо к тому причин и оснований. По поводу маркировки и обжалования пока не знаю, скорее всего, придется и то, и то», — сообщила РБК Прокопьева.

Портал «Весьма» в том числе распространял недостоверную информацию о деятельности властей и действиях российских военных, заявили в ведомстве.

Фонд «Свободная Якутия» также распространял недостоверную информацию о деятельности властей, «выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности» России, координаторы фонда живут за рубежом, считает Минюст.