Собчак вызвали в полицию после интервью с Манским о Михалкове

По словам Ксении Собчак, режиссер обратился в полицию из-за сказанных в интервью ей Манским слов о том, что на ММКФ, президентом которого является Михалков, «воруется» до 85% средств. Сама журналистка проходит по делу свидетелем

Виталий Манский и Ксения Собчак (Фото: c/sobchak / YouTube)

Режиссер Никита Михалков написал заявление в полицию на своего коллегу Виталия Манского, обвинив его в клевете, сообщила в Telegram журналистка Ксения Собчак.

Дело расследуют по ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета в публичном выступлении, максимальный срок лишения свободы — два года, штраф — до 1 млн руб.). Поводом для заявления стали слова Манского, сказанные им в вышедшем три месяца назад интервью каналу «Осторожно: Собчак». Журналистка публикует этот отрывок: на видео режиссер говорит, что на Московском международном кинофестивале (ММКФ), президентом которого является Михалков, «воруется» не менее 85% бюджета.

В пресс-службе Михалкова подтвердили РБК информацию о том, что режиссер написал заявление на Виталия Манского и обвинил его в клевете.

«Никита Сергеевич <...>, судя по всему, с утверждением не согласен», — прокомментировала Собчак. Позднее она рассказала, что ее саму вызвали в полицию как свидетеля по делу о клевете.

Комментируя обвинения «Осторожно Media», Манский пояснил: «Вы посмотрите сами на его фестиваль: ММКФ исключили из продюсерской ассоциации, на него никто из видных деятелей не приезжает, бойкотируют основные единодержавные, никто в мире о нем не пишет. При этом бюджеты на него выделяются огромные».

В числе фестивалей, «которые существуют лишь для того, чтобы освоить деньги», Манский в интервью Собчак также упомянул Международный фестиваль спортивного кино «Красногорский» и военно-патриотический фестиваль «Волоколамский рубеж».

Адвокат Михалкова Павел Астахов сказал «Осторожно Media», что, насколько ему известно, «все, кто были затронуты в этом репортаже, все обратились с заявлениями в полицию [на Манского]. «Я пока не уполномочен комментировать претензии Михалкова», — подчеркнул он.

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ММКФ — ежегодный кинофестиваль, один из старейших в мире (проходит с 1935 года). С 1999 года Михалков — президент фестиваля. ММКФ финансируют Минкультуры и спонсоры. В этом году фестиваль проходил с 26 августа по 2 сентября, главную награду — «Золотого святого Георгия» за лучший фильм — получил иранский режиссер Бехруз Шоайби за картину «Без предварительных договоренностей».

Манский заявил РБК, что заявления Михалкова не видел и узнал о нем из СМИ. «Похоже на то, что действительно он это сделал. <...> Какие-то такие у него претензии, что он не вор, что он честный человек. Он, наверно, хочет это доказать, — предположил режиссер. — Уж не знаю, каким способом он может это сделать». Манский добавил, что не живет в России и не бывает в России. Он рассказал о случившемся своему адвокату.

Виталий Манский — режиссер документального кино, автор более чем 30 фильмов, президент международного фестиваля «Артдокфест». Он родился во Львове, жил в Москве, а в 2014 году переехал из России в Латвию.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД России.