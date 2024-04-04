В Нальчике загорелось здание отдела полиции
В Нальчике в трехэтажном административном здании на улице Ногмова произошел пожар. Об этом сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии.
По информации ТАСС, загорелось трехэтажное здание отдела полиции № 1 города Нальчика.
Огонь охватил кровлю на площади 300 кв. м. В ликвидации возгорания задействовали 40 человек и восемь единиц техники. В 14:02 пожар удалось локализовать. Пострадавших и погибших нет.
В конце марта загорелась кровля здания Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. В четырехэтажном здании в Бригадирском переулке находится библиотечный комплекс вуза.
Из-за пожара и сильного задымления всех людей из здания эвакуировали. Площадь возгорания составила около 40 кв. м, вскоре его потушили.
Кремль опроверг информацию о новой волне мобилизации в России
Минпромторг назвал новый перечень автомобилей, попадающих под налог на роскошь.
В МВД объяснили огромные очереди в ГИБДД
Курс евро превысил 100 рублей
В работе сервисов Apple произошел масштабный сбой
Два беспилотника сбиты над Тульской областью
В России введут механизм параллельного импорта для иностранных патентов. Как это будет работать
Биржевые цены на кофе на максимуме за 16 лет. Чего боятся трейдеры?