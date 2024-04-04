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Общество ,  
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В Нальчике загорелось здание отдела полиции

В Нальчике загорелось трехэтажное здание отдела полиции на площади 300 кв. м
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Нальчике в трехэтажном административном здании на улице Ногмова произошел пожар. Об этом сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

По информации ТАСС, загорелось трехэтажное здание отдела полиции № 1 города Нальчика.

Огонь охватил кровлю на площади 300 кв. м. В ликвидации возгорания задействовали 40 человек и восемь единиц техники. В 14:02 пожар удалось локализовать. Пострадавших и погибших нет.

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Фото:Эрик Романенко / ТАСС

В конце марта загорелась кровля здания Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. В четырехэтажном здании в Бригадирском переулке находится библиотечный комплекс вуза.

Из-за пожара и сильного задымления всех людей из здания эвакуировали. Площадь возгорания составила около 40 кв. м, вскоре его потушили.

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Теги
МЧС пожары Нальчик Кабардино-Балкария
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