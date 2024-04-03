В Ростове потушили открытое горение в ангаре с горючим на 1 тыс. кв. м
Спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре с легковоспламеняющимися жидкостями в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба российского МЧС в телеграм-канале.
Ангар с горючими жидкостями на левом берегу Дона загорелся около 18:45 по местному времени (совпадает с мск). Горит дом № 34 на 2-й Луговой улице, уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Пожар тушат почти 70 специалистов и более 20 единиц техники.
Площадь ангара — 659,9 кв. м, уточняет 161.ru. По данным сервиса «2ГИС», здание занимает компания по аренде крана-манипулятора.
161.ru пишет, что это производственно-складская база, которую ранее выставляли на продажу. Портал ссылается на объявление, размещенное в Сети 22 августа. В нем говорится, что здание представляет собой металлический ангар с потолками высотой 5 м.
Проверку по факту пожара начала областная прокуратура. По ее данным, в горящем здании расположен склад. Телеграм-канал Baza пишет со ссылкой на очевидцев, что возгорание началось на территории зернохранилища. По его данным, там кроме топлива может находиться зерноуборочная техника.
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