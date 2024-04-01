В Подмосковье загорелся завод «Электроизолит»

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Под Сергиевым Посадом на территории предприятия произошел пожар, пострадавших нет, сообщила РБК пресс-служба МЧС по Московской области.

Как сообщили «РИА Новости» в экстренных службах, возгорание произошло на территории завода «Электроизолит», который производит электроизоляционные материалы и системы изоляции.

В МЧС уточнили, что в городе Хотьково загорелась кровля цеха, из здания эвакуировали четырех человек. По данным подмосковной прокуратуры, площадь пожара составила около 3 тыс. кв. м.

«В 15:45 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Заводская, 1. В 16:07 [отмечалась] локализация на площади 150 кв. м. Пострадавших нет», — сообщили РБК в МЧС.

Днем 1 апреля на предприятии в Екатеринбурге произошел пожар. На территории промышленной площадки на улице Машиностроителей загорелась кровля цеха, которая позже обрушилась. На той же улице расположен Уралмашзавод. По данным МЧС России, огонь распространился на площади 4 тыс. кв. м.

В пресс-службе предприятия E1.ru уточнили, что возгорание возникло на объекте, который не принадлежит Уралмашзаводу и расположен далеко от его производственных объектов. По словам собеседника, пожар произошел в цеху по производству трансформаторов, где находится 7 тыс. л масла.