В Бразилии загорелся небоскреб

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В городе Ресифи (штат Пернамбуку) на востоке Бразилии загорелся 28-этажный небоскреб, сообщают Itatiaia и Portal Tucuma.

Горящее здание расположено в районе Торре на углу улиц Падре Анчиета и Реал-да-Торре, отмечают издания. На опубликованных в Сети кадрах видно, что небоскреб строится, огонь охватил его верхние этажи.

Пожар начался 28 марта около 20:00 по местному времени (2:00 мск 29 марта). По предварительным данным, пострадавших нет, сообщают оба портала. Движение по близлежащим дорогам временно перекрыли.

Здание строит компания Construtora Carrilho, уточняет Itatiaia.

Подачу электроэнергии потребителям в районе пожара временно приостановили из соображений безопасности, сообщила компания — поставщик услуг Neoenergia. Мэр Ресифи Жоау Кампос сказал, что власти создали оперативный штаб для ликвидации последствий пожара, передает TV Brusque. Ситуацию взяла под контроль вице-губернатор Пернамбуку Присцила Краузе.

В конце марта в деревне Сапроново в Ленинском городском округе Подмосковья загорелся строящийся ЖК «Видный город». Возгорание началось на верхнем этаже одного из зданий, огонь охватил площадь в 50 кв. м. Компания — застройщик 3-RED сообщила РБК, что пожар начался во время работ по гидроизоляции.