В Екатеринбурге рухнула крыша горящего цеха на площади 300 кв. м

Огонь распространился на площади 4,5 тыс. кв. м. Здание самостоятельно покинули 15 человек. На данный момент пожар удалось локализовать

Фото: МЧС России

В Екатеринбурге в результате пожара в цеху обрушилась кровля на площади 300 кв. м, сообщило МЧС России в телеграм-канале.

Огонь распространился на площади 4,5 тыс. кв. м. Здание самостоятельно покинули 15 человек.

На данный момент пожар удалось локализовать, уточнили в ведомстве. Из горящего цеха вынесли 15 баллонов с кислородом и еще два — с пропаном. «Разведка ведется с помощью беспилотника. Стационарные станции контролируют содержание вредных веществ в воздухе. Превышение уровня концентрации нет», — говорится в сообщении. В тушении участвуют 64 пожарных и 22 единицы техники.

Ранее в областном МЧС сообщили, что в Екатеринбурге произошел пожар на промышленной площадке на улице Машиностроителей. Там загорелась кровля цеха, огнем было охвачено 4 тыс. кв. м. На этой улице расположен Уралмашзавод.

В пресс-службе предприятия E1.ru уточнили, что пожар возник на объекте, который не принадлежит Уралмашзаводу и расположен далеко от его производственных объектов. По словам собеседника, пожар произошел в цеху по производству трансформаторов, там 7 тыс. л масла.

По информации E1.ru, цехом владеет ООО «ЭнергоТрансСтрой». Владелица компании — Анжелика Трофимова, связанная также с ООО «Электромашиностроительный завод».