 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Екатеринбурге рухнула крыша горящего цеха

В Екатеринбурге рухнула крыша горящего цеха на площади 300 кв. м
Огонь распространился на площади 4,5 тыс. кв. м. Здание самостоятельно покинули 15 человек. На данный момент пожар удалось локализовать
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Екатеринбурге в результате пожара в цеху обрушилась кровля на площади 300 кв. м, сообщило МЧС России в телеграм-канале.

Огонь распространился на площади 4,5 тыс. кв. м. Здание самостоятельно покинули 15 человек.

На данный момент пожар удалось локализовать, уточнили в ведомстве. Из горящего цеха вынесли 15 баллонов с кислородом и еще два — с пропаном. «Разведка ведется с помощью беспилотника. Стационарные станции контролируют содержание вредных веществ в воздухе. Превышение уровня концентрации нет», — говорится в сообщении. В тушении участвуют 64 пожарных и 22 единицы техники.

Ранее в областном МЧС сообщили, что в Екатеринбурге произошел пожар на промышленной площадке на улице Машиностроителей. Там загорелась кровля цеха, огнем было охвачено 4 тыс. кв. м. На этой улице расположен Уралмашзавод.

Пожар на заводе в Ижевске полностью потушили
Общество
Фото:Администрация Ижевска

В пресс-службе предприятия E1.ru уточнили, что пожар возник на объекте, который не принадлежит Уралмашзаводу и расположен далеко от его производственных объектов. По словам собеседника, пожар произошел в цеху по производству трансформаторов, там 7 тыс. л масла.

По информации E1.ru, цехом владеет ООО «ЭнергоТрансСтрой». Владелица компании — Анжелика Трофимова, связанная также с ООО «Электромашиностроительный завод».

Читайте на РБК Pro
Бутстрэппинг: как и зачем опытные бизнесмены становятся стартаперами
Почему компании начали ценить кандидатов без диплома
Кто такие киберсквоттеры и как они шантажируют бизнес
Как закупать ПО, если вендоры и дистрибьюторы блокируют поставки

Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?

Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину

Папа римский предложил России и Украине обменяться пленными по формуле «всех на всех»

Кличко назвал переговоры или замораживание конфликта неправильным решением

Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?

Франция передаст Украине бронетранспортеры, которым более 40 лет

Путин подписал указ о весеннем призыве. Он пройдет по новым правилам

Два полицейских на капоте. МВД показало видео погони за ворами

Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»

Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Екатеринбург Пожар Уралмаш
Материалы по теме
В Челябинске произошел пожар на тракторном заводе
Общество
При обрушении на пороховом заводе в Перми пострадали пять человек
Общество
В подмосковном Видном загорелся склад лакокрасочных изделий
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
«Сбер» объявил об обновлении программы лояльности Бизнес, 14:50
На форме сборной Германии запретят №44 из-за сходства с эмблемой СС Спорт, 14:48
Бутстрэппинг: как и зачем опытные бизнесмены становятся стартаперами Pro, 14:41
Двух инспекторов задержали после обрушения рудника с 13 горняками Общество, 14:39
СК начал проверку после обращения депутатов о «терактах США и Украины» Политика, 14:32
Богатейшие россияне с начала года заработали $18,3 млрд Инвестиции, 14:31
Путин поручил сделать экономику России четвертой в мире к 2030 году Экономика, 14:26
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Екатеринбурге рухнула крыша горящего цеха Общество, 14:26
Каждый второй заемщик по ипотеке получал отказ в 2024 году. В чем причины Недвижимость, 14:25
ФСБ показала слова подозреваемого о передаче оружия для атаки на «Крокус» Общество, 14:25
Посол в Вене назвал высылки российских дипломатов «печальной традицией» Политика, 14:22
Песков объяснил поездки Путина в Кремль поздним вечером Политика, 14:19
Кто такие киберсквоттеры и как они шантажируют бизнес Pro, 14:17
Кремль пообещал дать ответ на вопрос о легитимности Зеленского в мае Политика, 14:06