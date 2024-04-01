В Екатеринбурге рухнула крыша горящего цеха
В Екатеринбурге в результате пожара в цеху обрушилась кровля на площади 300 кв. м, сообщило МЧС России в телеграм-канале.
Огонь распространился на площади 4,5 тыс. кв. м. Здание самостоятельно покинули 15 человек.
На данный момент пожар удалось локализовать, уточнили в ведомстве. Из горящего цеха вынесли 15 баллонов с кислородом и еще два — с пропаном. «Разведка ведется с помощью беспилотника. Стационарные станции контролируют содержание вредных веществ в воздухе. Превышение уровня концентрации нет», — говорится в сообщении. В тушении участвуют 64 пожарных и 22 единицы техники.
Ранее в областном МЧС сообщили, что в Екатеринбурге произошел пожар на промышленной площадке на улице Машиностроителей. Там загорелась кровля цеха, огнем было охвачено 4 тыс. кв. м. На этой улице расположен Уралмашзавод.
В пресс-службе предприятия E1.ru уточнили, что пожар возник на объекте, который не принадлежит Уралмашзаводу и расположен далеко от его производственных объектов. По словам собеседника, пожар произошел в цеху по производству трансформаторов, там 7 тыс. л масла.
По информации E1.ru, цехом владеет ООО «ЭнергоТрансСтрой». Владелица компании — Анжелика Трофимова, связанная также с ООО «Электромашиностроительный завод».
Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?
Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину
Папа римский предложил России и Украине обменяться пленными по формуле «всех на всех»
Кличко назвал переговоры или замораживание конфликта неправильным решением
Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?
Франция передаст Украине бронетранспортеры, которым более 40 лет
Путин подписал указ о весеннем призыве. Он пройдет по новым правилам
Два полицейских на капоте. МВД показало видео погони за ворами
Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»
Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета