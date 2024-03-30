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В Москве загорелось здание МГТУ имени Баумана

В Москве загорелась кровля здания МГТУ имени Баумана

В Москве загорелось здание МГТУ имени Баумана
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В здании Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана загорелась кровля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На кровле одного из корпусов МГТУ имени Баумана происходит пожар, идет густой серый дым. Ведется эвакуация. На место прибыли пожарные, проводится разведка», — сказал собеседник агентства.

По данным телеграм-канала SHOT, загорелся чердак в четырехэтажном здании на Бригадирском переулке. Там находится библиотечный комплекс университета.

Позже в оперативных службах рассказали ТАСС, что пожар локализовали на 40 кв. м. Возгорание потушили около 13:35, сообщило МЧС. 

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Пожар Москва Университет МГТУ им. Баумана
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