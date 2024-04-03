Путин открыл перинатальный центр в Донецке и спортшколу в Луганске
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемониях открытия социальных и жилых объектов в новых регионах, сообщила пресс-служба Кремля.
Он открыл Республиканский перинатальный центр имени профессора Чайки в Донецке. Учреждение состоит из десяти отделений и рассчитано на 140 коек. В центре будут работать 160 врачей и 290 сотрудников среднего медперсонала, в нем смогут принимать до 7 тыс. родов ежегодно.
Президент принял участие в открытии восстановленной Спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике в Луганске. Он уточнил, что здание было разрушено в ходе боевых действий.
Кроме того, Путин ввел в эксплуатацию десять многоквартирных жилых домов с благоустроенной прилегающей территорией в Мариуполе. В домах около 600 квартир общей площадью 65 тыс. кв. м.
В июне 2022 года председатель Общественной палаты Донецкой народной республики (ДНР) Александр Кофман сказал, что полное восстановление Мариуполя может занять от трех до пяти лет. Вице-премьер Марат Хуснуллин в ноябре 2022-го не исключил, что восстановление жилья завершат за два года. Город перешел под контроль России в апреле 2022 года.
Восстанавливать инфраструктуру Луганска и Донецка помогает Москва, в проект бюджета столицы на 2024–2026 годы заложены субсидии в размере 95 млрд руб. на эти цели.
В Москве из-за шквалистого ветра закрыли все парки. Видео
В Екатеринбурге мигрантам, которые приходят в ГИБДД для замены прав, стали выдавать повестки в военкомат
Акции Сбербанка достигли максимума с 4 января 2022 года
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила доковидные показатели
Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам
Xiaomi начал поставки электрокара, покорившего Китай. Его уже можно купить в России
Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки
Forbes назвал богатейших людей России. Список
Что купить на случай возможного ослабления рубля: 5 активов
На что сделать ставку во втором квартале: 10 акций от брокера ВТБ