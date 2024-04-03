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Военная операция на Украине ,  
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Путин открыл перинатальный центр в Донецке и спортшколу в Луганске

Путин по видеосвязи открыл перинатальный центр в Донецке и спортшколу в Луганске
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин во время открытия&nbsp;социальных и жилых объектов в новых регионах России
Владимир Путин во время открытия социальных и жилых объектов в новых регионах России (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемониях открытия социальных и жилых объектов в новых регионах, сообщила пресс-служба Кремля.

Он открыл Республиканский перинатальный центр имени профессора Чайки в Донецке. Учреждение состоит из десяти отделений и рассчитано на 140 коек. В центре будут работать 160 врачей и 290 сотрудников среднего медперсонала, в нем смогут принимать до 7 тыс. родов ежегодно.

Президент принял участие в открытии восстановленной Спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике в Луганске. Он уточнил, что здание было разрушено в ходе боевых действий.

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Кроме того, Путин ввел в эксплуатацию десять многоквартирных жилых домов с благоустроенной прилегающей территорией в Мариуполе. В домах около 600 квартир общей площадью 65 тыс. кв. м.

В июне 2022 года председатель Общественной палаты Донецкой народной республики (ДНР) Александр Кофман сказал, что полное восстановление Мариуполя может занять от трех до пяти лет. Вице-премьер Марат Хуснуллин в ноябре 2022-го не исключил, что восстановление жилья завершат за два года. Город перешел под контроль России в апреле 2022 года.

Восстанавливать инфраструктуру Луганска и Донецка помогает Москва, в проект бюджета столицы на 2024–2026 годы заложены субсидии в размере 95 млрд руб. на эти цели.

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Владимир Путин Луганск перинатальный центр спортивная школа Донецк
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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