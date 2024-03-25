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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин назвал условие для начала восстановления Артемовска

Глава ДНР: продвижение у Часова Яра приближает начало восстановления Артемовска
Сюжет
Военная операция на Украине
Артемовск
Артемовск (Фото: ТАСС)

Продвижение российских войск в районе Часова Яра и контроль над населенным пунктом Красное в ДНР позволит начать восстановление Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил глава региона Денис Пушилин. По его словам, сейчас украинская сторона препятствует разминированию и разбору завалов.

«Населенный пункт Красное и продвижение наших подразделений в районе Часова Яра, конечно же, делают все более близкой ту возможность, когда мы сможем в Артемовске начать работы», — заявил он (цитата по ТАСС).

Пушилин допустил начало восстановительных работ «в обозримой перспективе» на фоне удаления линии соприкосновения от Артемовска.

Минобороны отчиталось об уничтожении группы ВСУ под Артемовском
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС
Артемовск перешел под контроль России в мае 2023 года. По состоянию на 2022 год, численность его населения составляла 71 тыс. В течение прошлого года Пушилин неоднократно заявлял о попытках Вооруженных сил Украины вернуть контроль над городом. В частности, в сентябре он называл ситуацию вокруг Артемовска «горячей».

В конце марта 2024 года Минобороны России отчиталось о взятии под контроль населенного пункта Красное и «улучшении тактического положения на переднем крае» на донецком направлении. Красное расположено юго-западнее Артемовска.

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Теги
Россия Украина ДНР Денис Пушилин
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