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Военная операция на Украине ,  
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Москва выделит ₽95 млрд на восстановление Донецка и Луганска

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Военная операция на Украине
В проекте бюджета Москвы заложены ₽95 млрд на три года на восстановление и развитие инфраструктуры Донецка и Луганска. Столица возьмет шефство над этими городами и займется их восстановлением, сообщали источники РБК в 2022 году
Виды Донецка
Виды Донецка (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Московские власти заложили в проект бюджета столицы на 2024–2026 годы субсидии на 95 млрд руб. на восстановление и развитие инфраструктуры на территории городов Донецка (ДНР) и Луганска (ЛНР), следует из опубликованного проекта бюджета Москвы, который изучил РБК.

На восстановительные работы и развитие инфраструктуры в Донецке и Луганске планируется направить в 2024 году 35 млрд руб., в 2025–2026 годах — по 30 млрд руб. ежегодно, говорится в сопроводительных материалах к проекту. Средства пойдут через столичный департамент капитального ремонта.

В бюджете Москвы на 2023–2025 годы не было строки, связанной с помощью ДНР и ЛНР. РБК направил запрос в мэрию Москвы.

«Москва продолжит оказывать помощь в восстановлении инфраструктуры Донецка и Луганска. Предусмотренные в бюджете средства будут направлены на ремонт социальных объектов, инженерных сетей и другие первоочередные задачи», — анонсировало московское правительство 11 октября. В мае 2022 года РБК сообщал, что Москва возьмет «шефство» над Донецком и Луганском и будет помогать восстанавливать инфраструктуру этих городов.

В 2023 году регионы, шефствующие над новыми субъектами, вложили в их восстановление 115,6 млрд руб., говорил в конце сентября глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Восстановлением объектов электро-, тепло-, водо- и газоснабжения, возведением жилья на новых территориях занимается федеральное автономное учреждение «Роскапстрой», подведомственное Минстрою. Кроме того, публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» занимается восстановлением жилой и нежилой недвижимости в новых регионах, а Фонд развития территорий реализует программу модернизации ЖКХ в этих субъектах.

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В проекте федерального бюджета на 2024–2026 годы впервые появилась госпрограмма по восстановлению и социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, ее общий объем на три года — 653,5 млрд руб., в том числе 232,9 млрд в 2024 году.

Согласно паспорту госпрограммы, бюджеты регионов должны обеспечить 62,3 млрд руб. финансирования по программе.

По плану к концу 2024 года в 96 населенных пунктах новых регионов должны быть проведены мероприятия по восстановлению инфраструктуры, в том числе в 42 населенных пунктах ДНР и 36 в ЛНР.

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Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
При участии
Мария Лисицына
ДНР ЛНР Донецк Луганск бюджет Москвы Москва
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