Мишустин уточнил сумму списанных долгов регионам по бюджетным кредитам
Федеральные власти спишут российским регионам две трети их долгов по бюджетным кредитам — около 1 трлн руб., заявил премьер-министр Михаил Мишустин в отчете о работе правительства перед Госдумой.
«Многие из них (регионов. — РБК) несут серьезную долговую нагрузку. По поручению президента будем списывать две трети их задолженности по бюджетным кредитам — порядка одного триллиона рублей», — сказал Мишустин.
По его словам, это даст регионам возможность решить инфраструктурные задачи. Речь идет о строительстве, обновлении коммунальных сетей, газификации и прокладке транспортных магистралей, уточнил он.
По итогам 2023 года госдолг российских регионов вырос на 14,5%, до 3,192 трлн руб. В структуре госдолга больше трех четвертей — это бюджетные кредиты, за прошлый год их доля выросла с 71 до 77,4%.
С предложением снизить долговую нагрузку регионов выступил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он заявил, что списание двух третей долгов сохранит российским субъектам 200 млрд руб. ежегодно с 2025 по 2028 год.
При этом первый замминистра финансов Леонид Горнин в конце марта сообщил, что под реструктуризацию попадет около 1,6 трлн руб. из бюджетных кредитов регионов. Но в эту сумму не войдут выдаваемые на 15 лет инфраструктурные и казначейские кредиты, а также средства, которые выделяются на опережающее финансирование, объяснил он.
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