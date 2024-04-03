Мишустин уточнил сумму списанных долгов регионам по бюджетным кредитам

Михаил Мишустин (Фото: duma.gov.ru)

Федеральные власти спишут российским регионам две трети их долгов по бюджетным кредитам — около 1 трлн руб., заявил премьер-министр Михаил Мишустин в отчете о работе правительства перед Госдумой.

«Многие из них (регионов. — РБК) несут серьезную долговую нагрузку. По поручению президента будем списывать две трети их задолженности по бюджетным кредитам — порядка одного триллиона рублей», — сказал Мишустин.

По его словам, это даст регионам возможность решить инфра­структурные задачи. Речь идет о строительстве, обновлении коммунальных сетей, газификации и прокладке транспортных магистралей, уточнил он.

По итогам 2023 года госдолг российских регионов вырос на 14,5%, до 3,192 трлн руб. В структуре госдолга больше трех четвертей — это бюджетные кредиты, за прошлый год их доля выросла с 71 до 77,4%.

С предложением снизить долговую нагрузку регионов выступил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он заявил, что списание двух третей долгов сохранит российским субъектам 200 млрд руб. ежегодно с 2025 по 2028 год.

При этом первый замминистра финансов Леонид Горнин в конце марта сообщил, что под реструктуризацию попадет около 1,6 трлн руб. из бюджетных кредитов регионов. Но в эту сумму не войдут выдаваемые на 15 лет инфраструктурные и казначейские кредиты, а также средства, которые выделяются на опережающее финансирование, объяснил он.