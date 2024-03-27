Минфин рассказал о планах реструктуризации бюджетных кредитов регионам

Под реструктуризацию попадет около 1,6 трлн руб. из бюджетных кредитов регионов, сообщил Минфин. Две трети долгов перенесутся с периода 2025–2029 годов на 2030–2039 годы

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Минфин реструктуризирует бюджетные кредиты регионам на 1,6 трлн руб., сообщил первый замминистра финансов Леонид Горнин на круглом столе в Совете Федерации, передает корреспондент РБК. По его словам, в эту сумму не входят выдаваемые на 15 лет инфраструктурные и казначейские кредиты, а также средства, которые выделяются на опережающее финансирование.

В рамках озвученного в послании Федеральному собранию президента Владимира Путина поручения треть долга будет возвращена регионами по текущим графикам, а остальные две трети перенесутся с периода 2025–2029 годов на 2030–2039 годы.

«Надо снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам», — сказал тогда глава государства. По подсчетам президента, это сохранит им 200 млрд руб. ежегодно с 2025 по 2028 год.

Путин также заявил, что пакет инфраструктурных бюджетных кредитов (выдаются под 3% годовых на срок до 15 лет на проекты развития) регионам с 2025 года будут наращивать не менее чем на 250 млрд руб. ежегодно. По таким кредитам не будет списания, но средства, которые регионы возвращают в бюджет, будут отправлены обратно субъектам.

По итогам 2023 года госдолг российских регионов вырос на 14,5%, до 3,192 трлн руб. В структуре госдолга больше трех четвертей — это бюджетные кредиты, за прошлый год их доля выросла с 71 до 77,4%.

Минфин подчеркнул, что регионы смогут списать перенесенную к погашению задолженность по бюджетным кредитам в случае реинвестирования высвобожденных средств в результате переноса сроков погашения задолженности на модернизацию инфраструктуры в сфере ЖКХ или на расселение аварийного жилищного фонда, а также в новые инвестиционные проекты при достижении соответствующих результатов проектов.

«Сейчас будет идти активная фаза реализации инвестиционных проектов. Ожидаем положительные, в том числе экономические, эффекты по всем базовым направлениям», — заявил Горнин.

Если регион не инвестирует высвобождаемые средства в указанные проекты или не достигнет запланированных результатов, то ему будет необходимо погасить перенесенный долг по бюджетным кредитам в 2030–2039 годах, сообщил Минфин. По мнению ведомства, это обеспечит комфортную нагрузку для бюджетов субъектов.