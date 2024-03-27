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Финансы ,  
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Минфин рассказал о планах реструктуризации бюджетных кредитов регионам

Минфин реструктуризирует кредиты регионам на сумму 1,6 трлн руб.
Под реструктуризацию попадет около 1,6 трлн руб. из бюджетных кредитов регионов, сообщил Минфин. Две трети долгов перенесутся с периода 2025–2029 годов на 2030–2039 годы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минфин реструктуризирует бюджетные кредиты регионам на 1,6 трлн руб., сообщил первый замминистра финансов Леонид Горнин на круглом столе в Совете Федерации, передает корреспондент РБК. По его словам, в эту сумму не входят выдаваемые на 15 лет инфраструктурные и казначейские кредиты, а также средства, которые выделяются на опережающее финансирование.

В рамках озвученного в послании Федеральному собранию президента Владимира Путина поручения треть долга будет возвращена регионами по текущим графикам, а остальные две трети перенесутся с периода 2025–2029 годов на 2030–2039 годы.

«Надо снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам», — сказал тогда глава государства. По подсчетам президента, это сохранит им 200 млрд руб. ежегодно с 2025 по 2028 год.

Путин также заявил, что пакет инфраструктурных бюджетных кредитов (выдаются под 3% годовых на срок до 15 лет на проекты развития) регионам с 2025 года будут наращивать не менее чем на 250 млрд руб. ежегодно. По таким кредитам не будет списания, но средства, которые регионы возвращают в бюджет, будут отправлены обратно субъектам.

По итогам 2023 года госдолг российских регионов вырос на 14,5%, до 3,192 трлн руб. В структуре госдолга больше трех четвертей — это бюджетные кредиты, за прошлый год их доля выросла с 71 до 77,4%.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Минфин подчеркнул, что регионы смогут списать перенесенную к погашению задолженность по бюджетным кредитам в случае реинвестирования высвобожденных средств в результате переноса сроков погашения задолженности на модернизацию инфраструктуры в сфере ЖКХ или на расселение аварийного жилищного фонда, а также в новые инвестиционные проекты при достижении соответствующих результатов проектов.

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«Сейчас будет идти активная фаза реализации инвестиционных проектов. Ожидаем положительные, в том числе экономические, эффекты по всем базовым направлениям», — заявил Горнин.

Если регион не инвестирует высвобождаемые средства в указанные проекты или не достигнет запланированных результатов, то ему будет необходимо погасить перенесенный долг по бюджетным кредитам в 2030–2039 годах, сообщил Минфин. По мнению ведомства, это обеспечит комфортную нагрузку для бюджетов субъектов.

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Теги
Георгий Смирнов, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Минфин реструктуризация регионы России бюджетные кредиты
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