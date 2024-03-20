Безвозмездные взносы бизнеса в бюджет превысили план в 17 раз

Безвозмездные платежи в бюджет от бизнеса на середину марта составили ₽35,7 млрд, что в 17 раз больше плана на весь 2024 год. Такой взнос платят со сделок по выходу иностранцев из активов, которые согласовывает правкомиссия

Фото: Владислав Шатило / РБК

Доходы федерального бюджета по статье «безвозмездные поступления от негосударственных организаций» с начала 2024 года составили 35,7 млрд руб. Такие данные отражены в государственной системе «Электронный бюджет» на 15 марта (их изучил РБК). К безвозмездным поступлениям от компаний относятся взносы, которые уплачиваются со сделок по продаже российских активов резидентами недружественных стран. В 2021 году такой строки в бюджете вообще не было, она появилась в 2022 году и стала активно пополняться после ввода «налога на выход» для иностранцев.

В бюджете на 2024 год закладывались поступления по этой статье доходов в размере 2,1 млрд руб. Таким образом, на середину марта годовой план перевыполнен в 17 раз. В 2025 и 2026 годах безвозмездные сборы от бизнеса вообще не ожидались, следовало из проекта бюджета.

По итогам 2023 года безвозмездные поступления от компаний составили 116,5 млрд руб., что примерно соответствовало оценке, данной в сентябре 2023 года в проекте бюджета.

Согласно указу президента от марта 2022 года, сделки с иностранными резидентами должна согласовывать правительственная комиссия по иностранным инвестициям. Одобрением сделок по продаже иностранцами российских активов занимается подкомиссия этой правкомиссии, возглавляемая министром финансов Антоном Силуановым. В ней участвуют представители и других заинтересованных ведомств. Значительная часть организационной работы подкомиссии возложена на заместителя министра финансов Алексея Моисеева. Уплата добровольного взноса (в материалах подкомиссии он обозначается как «добровольное направление в федеральный бюджет денежных средств») является основанием для положительного решения подкомиссии о согласовании такой сделки.

В Минфине РБК 1 марта сообщали, что сегодня добровольный взнос для уходящих из России компаний составляет, как правило, 15% от рыночной стоимости актива. Ранее это было не менее 5 или 10% рыночной стоимости в зависимости от величины дисконта при продаже. 19 марта в пресс-службе ведомства сообщили, что «на данный момент обсуждения по повышению ставки не ведутся». «Это уже и так много, 15% от стоимости компании — это в принципе уже значительная сумма», — говорил Моисеев в январе.

Почему поступления от сделок с иностранцами растут

Динамика безвозмездных поступлений от бизнеса в этом году уже значительно превышает темпы 2023 года. Для сравнения: на середину марта прошлого года за счет взноса бюджет получил лишь около 3,3 млрд руб.

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О росте количества сделок по слиянию и поглощению свидетельствует динамика обращений по сопровождению таких сделок в юридические фирмы, говорит управляющий партнер «Николаев и партнеры» Юрий Николаев на примере своей практики. Он напоминает, что согласование сделок занимает в среднем от трех до пяти месяцев (обязанность по оплате добровольного взноса возникает только после получения согласия), поэтому в 2024 году могли поступить взносы по сделкам, начатым в прошлом году. «В этом году количество сделок М&A, к нашему удивлению, гораздо больше, чем в предыдущем за аналогичный период», — отмечает Николаев.

Процесс выхода из российского бизнеса сложный и небыстрый, соглашается старший юрист практики M&A и реструктуризации бизнеса BGP Litigation Екатерина Баранова. Поэтому динамика поступлений в бюджет от взноса может распределяться неравномерно по году. «Процесс может занимать разное количество времени от сделки к сделке. Ввиду наличия множества факторов, влияющих на отношения с иностранными инвесторами, количество согласованных сделок и, соответственно, добровольных взносов в бюджет волнообразно», — описывает она.

Сама процедура согласования продажи активов оптимизировалась, утверждает исполнительный директор юридической фирмы «Двитекс» Жанна Супряга (компания представляет интересы ряда клиентов, участвующих в сделках по продаже иностранных бизнесов в России). «Улучшилась коммуникация с профильными министерствами по вопросу комплектности документов для соблюдения необходимых критериев», — рассказывает она. Юрист считает, что в этом помогла «фактическая передача» соответствующих полномочий от Минфина непосредственно в профильные ведомства, что положительно отразилось на сроках рассмотрения заявок и способствовало устранению многих пробелов при подготовке необходимого комплекта документов.

В свою очередь, директор департамента инвестиций и рынков капитала Kept Денис Суровцев убежден, что превышение плана по поступлениям безвозмездного взноса в бюджет связано не с ростом количества сделок, а с изменением ставки. «Фактически ставка добровольного взноса повышена в три раза», — говорит он. Ранее, по его словам, в большинстве случаев ставка составляла 5% от справедливой стоимости, а сейчас считается как 15% именно от справедливой стоимости (а значит, около 30% от цены или даже больше в некоторых случаях с учетом дисконтов). «Соответственно, можно предположить, что этот доход в размере 35,7 млрд руб. получен со сделок на сумму около 100 млрд руб., или €1 млрд. То есть количество сделок может быть меньше, чем в 2022 и 2023 годах, когда поток выходов был куда мощнее», — аргументирует он.

Кроме того, в последнее время в работе правительственной комиссии по иностранным инвестициям были перерывы, что также задерживало поток сделок, отмечает Суровцев. «Конкретно в первом квартале текущего года крупнейшие сделки были связаны не с классическими выходами международных компаний, а с реструктуризацией бизнесов, имеющих российские корни. Должен ли добровольный взнос применяться для таких сделок — вопрос дискуссионный и на практике остающийся на решение правительственной комиссии», — говорит эксперт. К примеру, в начале марта 2024 года подкомиссия одобрила сделку по выкупу консорциумом частных инвесторов российского бизнеса «Яндекса» у голландской Yandex N.V., и с этой сделки тоже должен быть уплачен взнос в бюджет.

Что будет дальше

Резидентам недружественных стран сегодня практически невозможно работать в России — отсюда и желание продать российские активы, полагает партнер, руководитель практики корпоративного права и M&A юрфирмы Intana Legal Ольга Сницерова. «Существующих санкционных ограничений со стороны западных стран на сегодня достаточно, чтобы сделать управление российскими компаниями практически невозможным. Контроль за соблюдением санкций растет. Контрсанкционные ограничения со стороны России не позволяют получать доход от деятельности компаний. Возможности финансирования ограничены, в том числе из-за отказа западных инвесторов от партнерства с лицами, имеющими или ведущими бизнес в России», — перечисляет она.

Действующая ставка взноса не менее 15% не ограничивает регулятора увеличить размер взноса при одобрении конкретной сделки, напоминает Сницерова. «Практика свидетельствует о том, что уже сейчас устанавливают отчисления в размере 20% от рыночной стоимости бизнеса», — говорит она.

В России осталось совсем немного иностранных бизнесов, констатирует Суровцев. В то же время он не исключает, что тренд на постепенное ужесточение условий выхода иностранных компаний может быть продолжен. «Однако выходы уже сопряжены с большими финансовыми потерями для иностранных компаний, и дальнейшее ужесточение может привести не к росту доходов бюджета, а, наоборот, к сокращению количества новых сделок по выходу и снижению объема получаемых взносов», — прогнозирует эксперт. В свою очередь, Супряга говорит, что в условиях фактического прекращения хозяйственной деятельности на территории России, а также сложной и затратной процедуры официального выхода нерезидентов многие компании и вовсе отказались от этой процедуры.