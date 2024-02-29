Российским регионам спишут 2/3 задолженностей по кредитам

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / kremlin.ru)

В России регионам спишут 2/3 задолженностей по кредитам. Об этом объявил во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. РБК ведет прямую трансляцию.

В общей сложности это сохранит им 200 млрд руб. ежегодно, заявил президент России.

Материал дополняется