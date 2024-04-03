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Мишустин отчитался о повышении страховых пенсий и МРОТ

Мишустин отчитался о повышении размеров страховых пенсий и МРОТ
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В 2023 году правительство проиндексировало размер страховых пенсий, увеличив их на 15%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме.

«В прошлом году с учетом плановой, а также дополнительно проведенной годом ранее индексации увеличение страховых пенсий в общей сложности составило 15%», — сказал Мишустин, отметив, что пенсии также были повышены и на 2024 год.

Кроме того, «темпами, опережающими инфляцию», был увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — на 18%, добавил глава правительства.

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С 1 января 2024 года в России проиндексировали страховые пенсии по старости на 7,5% в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции на конец 2023 года. Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что после индексации в 2024 году средний размер пенсий в России составит 23,2 тыс. руб. в месяц.

Минимальный размер оплаты труда в 2023 году составил 16 242 руб., в 2024 году он увеличился до 19 242 руб. В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить МРОТ до 35 тыс. руб.

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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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