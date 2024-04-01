Путин поручил опережающими темпами повысить МРОТ до 35 тыс. руб.

Путин поручил повысить МРОТ до ₽35 тыс. к 2030 году опережающими темпами

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) следует повышать опережающими темпами, к 2030 году он должен достичь не менее 35 тыс. руб., поручил президент Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию.

«Правительству Российской Федерации обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами, предусмотрев рост минимального размера оплаты труда к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год», — говорится в перечне поручений.

Ответственным президент назначил премьера Михаила Мишустина.

Во время обращения к Федеральному собранию президент отметил, что с 2020 года МРОТ вырос в полтора раза — с 12 тыс. до 19 тыс. руб. в месяц. Он признавал тогда, что «подавляющее большинство граждан все-таки живут от зарплаты до зарплаты».

Минимальный размер оплаты труда в 2023 году составил 16 242 руб., в 2024 году он увеличился до 19 242 руб.

О необходимости увеличить МРОТ к 2030 году до 35 тыс. руб. президент заявил в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года.