В России выросли пенсии и МРОТ

В России с 1 января увеличатся пенсии и МРОТ

В России с 1 января выросли пенсии для неработающих пенсионеров и минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Страховые пенсии по старости выросли на 7,5%, это коснется более 32 млн человек, МРОТ увеличился до 19 242 руб., что на 18,5% больше, чем в 2023 году (тогда было 16 242 руб.)

В Москве минимальный размер пенсий с учетом городской доплаты теперь составит 24,5 тыс. руб (увеличен на 5%). За ней могут обратиться пенсионеры, которые зарегистрированы в столице как минимум десять лет. Остальные могут рассчитывать на пенсию на уровне МРОТ.

С 1 января 2024 года на 4,5% проиндексированы выплаты военным и ряду сотрудников федеральных органов власти, уволенным с военной службы и проходившим военные сборы.