 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Экономика ,  
0 

В России выросли пенсии и МРОТ

В России с 1 января увеличатся пенсии и МРОТ

В России с 1 января выросли пенсии для неработающих пенсионеров и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 

Страховые пенсии по старости выросли на 7,5%, это коснется более 32 млн человек, МРОТ увеличился до 19 242 руб., что на 18,5% больше, чем в 2023 году (тогда было 16 242 руб.)

В Москве минимальный размер пенсий с учетом городской доплаты теперь составит 24,5 тыс. руб (увеличен на 5%). За ней могут обратиться пенсионеры, которые зарегистрированы в столице как минимум десять лет. Остальные могут рассчитывать на пенсию на уровне МРОТ.

Что и как подорожает для россиян в начале 2024 года
Экономика

С 1 января 2024 года на 4,5% проиндексированы выплаты военным и ряду сотрудников федеральных органов власти, уволенным с военной службы и проходившим военные сборы.

Теги
пенсии МРОТ индексация пенсионеры выплаты
Материалы по теме
Пенсии в Москве выросли на 5%
Общество
Россияне рассказали, на сколько им прибавили зарплату в этом году
Общество
Путин заявил, что большая часть россиян живет от зарплаты до зарплаты
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Россия стала председателем в СНГ Политика, 10:03
Караван мигрантов идет из Мексики в США. Видео Политика, 10:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:32
В России выросли пенсии и МРОТ Экономика, 09:24
Российские Су-25 поразили технику ВСУ на краснолиманском направлении Политика, 09:01
Куда вложить ₽100 тыс. в 2024 году: 4 перспективных варианта Инвестиции, 09:00
Лучшие моменты 2023 года в спорте. Фотогалерея Спорт, 09:00 
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Россияне впервые заплатят налог на вклады Финансы, 09:00
Что и как подорожает для россиян в начале 2024 года Экономика, 08:00
Индия запустила в космос спутник для изучения черных дыр Технологии и медиа, 07:37
Во Львове раздались взрывы Политика, 07:04
Запрет G7 на импорт российских алмазов вступил в силу Экономика, 07:00
Ким Чен Ын пригрозил уничтожить США и Южную Корею в случае конфликта Политика, 06:41
Как каршеринг обогнал такси по аварийности. Инфографика Общество, 06:00