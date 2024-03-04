В Думе предложили увеличить пенсию за стаж больше 30 лет
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР разработала законопроект, в котором предлагает доплачивать к пенсии два прожиточных минимума за рабочий стаж больше 30 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.
Величина прожиточного минимума для пенсионеров в среднем по России составляет 13 290 руб., отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Таким образом, двукратная величина составит в 2024 году более 26 тыс. руб.
Авторы законопроекта считают, что конкретные правила предоставления доплаты к пенсии, а также порядок пересмотра ее размера и индексации должно устанавливать Министерство труда. Деньги для таких доплат предлагается брать из средств федерального бюджета.
В России с 1 января 2024 года выросли пенсии для неработающих пенсионеров и минимальный размер оплаты труда. Страховые пенсии по старости выросли на 7,5%, это коснулось более 32 млн человек. МРОТ увеличился до 19 242 руб., что на 18,5% больше, чем в 2023 году (тогда было 16 242 руб.)
В Москве минимальный размер пенсий с учетом городской доплаты теперь составляет 24,5 тыс. руб (увеличен на 5%). За ней могут обратиться пенсионеры, которые зарегистрированы в столице как минимум десять лет. Остальные могут рассчитывать на пенсию на уровне МРОТ.
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