СК начал проверку после обращения депутатов о «терактах США и Украины»
Следственный комитет организовал процессуальную проверку по поводу террористической деятельности против России по просьбе ряда депутатов Госдумы и общественных деятелей, сообщается в телеграм-канале ведомства.
В ведомство обратились депутаты Андрей Красов, Николай Харитонов и Яна Лантратова, а также общественные деятели Александр Дугин и Андрей Деркач. Обращение касается «необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США, Украины и других западных стран» против России. «В рамках проверки следствие тщательно изучит представленные данные и примет процессуальное решение», — говорится в сообщении.
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